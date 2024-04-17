Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Barcelona vs PSG di Perempatfinal Liga Champions 2023-2024: Kylian Mbappe Menggila, PSG Menang 4-1 dan Lolos Semifinal!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |04:01 WIB
Hasil Barcelona vs PSG di Perempatfinal Liga Champions 2023-2024: Kylian Mbappe Menggila, PSG Menang 4-1 dan Lolos Semifinal!
Berikut hasil Barcelona vs PSG di perempatfnal Liga Champions 2023-2024. (Foto: REUTERS)
A
A
A

HASIL Barcelona vs Paris Saint-Germain (PSG) di leg II perempatfinal Liga Champions 2023-2024 sudah diketahui. Setelah bermain 90 menit, PSG menang atas Barcelona dengan skor 4-1.

Berkat hasil ini, PSG lolos ke semifinal Liga Champions 2023-2024 dengan agregat 6-4. Sebelumnya di leg I yang dilangsungkan di markas PSG, Barcelona menang 3-2.

Dalam laga yang baru saja berakhir, baik Barcelona dan PSG sama-sama menurunkan pemain-pemain terbaiknya. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez turun dengan formasi 4-3-3.

Yamine Lamal dan Raphinha bertugas sebagai winger, mengapit Robert Lewandowski. Pola yang sama juga diturunkan pelatih PSG, Luis Enrique.

Bradley Barcola yang tampil apik di leg I, dimainkan Luis Enrique sebagai starter. Ia bekerja sama dengan Ousmane Dembele dan Kylian Mbappe di lini depan.

Raphinha sempat bikin Barcelona unggul atas PSG. (Foto: REUTERS)

Raphinha sempat bikin Barcelona unggul atas PSG. (Foto: REUTERS)

Bermain di kandang sendiri membuat Baracelona tampil nyaman. Hasilnya di menit 12, Barcelona sudah unggul 1-0 via aksi Raphinha, memanfaatkan umpan Lamine Yamal. Agregat pun berubah menjadi 4-2 untuk keunggulan Barcelona.

Sayangnya, petaka menghampiri Barcelona pada menit 29. Kartu merah langsung diterima Ronald Araujo sehingga Barcelona harus bermain 10 orang sejak menit 29.

