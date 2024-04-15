Klasemen Sementara Grup A Piala Asia U-23 2024 Kelar Laga Timnas Australia U-23 vs Timnas Yordania U-23: Socceroos Muda ke Puncak, Timnas Indonesia U-23 Paling Bawah!

Klasemen sementara Grup A kelar laga Timnas Australia U-23 vs Timnas Yordania U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: Instagram/@jordan.fa)

KLASEMEN sementara Grup A Piala Asia U-23 2024 kelar laga Timnas Australia U-23 vs Timnas Yordania U-23 sudah dirilis. Kini, Socceroos muda -julukan Timnas Australia U-23- tengah bertengger di puncak klasemen Grup A.

Ya, duel Timnas Australia U-23 vs Timnas Yordania U-23 dalam matchday perdana Grup A sudah rampung digelar. Bertanding di Stadion Abdullah bin Nasser bin Khalifa, Doha, Qatar, pada Senin (15/4/2024) mulai pukul 20.00 WIB, laga berakhir imbang 0-0.

Padahal, Timnas Australia U-23 mendapat keuntungan dalam laga itu karena unggul jumlah pemain. Yordania U-23 dipaksa bermain dengan 10 orang saja usai Daniel Afaneh mendapat kartu kuning kedua dari wasit usai pada menit ke-82.

Tetapi, Timnas Australia U-23 benar-benar tak bisa memanfaatkan satu pun peluang yang mereka dapatkan di sepanjang laga. Skor kacamata alias 0-0 pun tak berubah hingga laga berakhir.

Dengan hasil tersebut, Australia U-23 langsung melesat ke puncak klasemen sementara Grup A saat ini. Mereka kini mengemas 1 poin.

Di belakang Australia U-23, ada Yordania U-23. Mereka juga memperoleh poin sama dengan Australia U-23, yakni 1 angka.

Sementara itu, Timnas Indonesia U-23 sendiri ada di dasar klasemen sementara Grup A Piala Asia U-23 2024 saat ini. Dengan catatan, skuad Garuda Muda belum melakoni laga perdananya di Grup A.

Pasukan Shin Tae-yong baru akan melakoni laga perdana Grup A pada Senin (15/4/2024) pukul 22.30 WIB. Di laga perdana, Timnas Indonesia U-23 akan melawan tuan rumah, Qatar U-23.