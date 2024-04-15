Hasil Timnas Australia U-23 vs Timnas Yordania U-23 di Piala Asia U-23 2024: Lawan 10 Pemain The Chivalrous Muda, Socceroos Muda Ditahan 0-0!

HASIL Timnas Australia U-23 vs Timnas Yordania U-23 di laga perdana Grup A Piala Asia U-23 2024 akan diulas dalam artikel ini. Socceroos muda -julukan Timnas Australia U-23- ditahan imbang 0-0 oleh 10 pemain skuad muda The Chivalrous -julukan Timnas Yordania U-23.

Duel Timnas Australia U-23 vs Timnas Yordania U-23 digelar di Stadion Abdullah bin Nasser bin Khalifa, Doha, Qatar, pada Senin (15/4/2024) pukul 20.00 WIB. Timnas Yordania U-23 sendiri harus bermain dengan 10 orang saja di laga ini usai Danial Afaneh dikartu merah wasit.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel seru langsung tersaji di awal laga babak pertama. Meski berjalan dalam tempo lambat, kedua tim sama-sama langsung membangun serangan demi membuka keunggulan lebih dahulu.

Australia U-23 sendiri tampil lebih dominan. Mereka bisa lebih menguasai bola. Tetapi, hal ini tak berarati banyak karena mereka tetap kesulitan menjebol gawang Yordania U-23.

Duel memanas setelah itu. Pelanggaran bahkan harus dibuat pemain Yordania U-23, Danial Afaneh, demi menggagalkan upaya Australia U-23.

Meski kedua tim sama-sama punya sederet peluang mencetak gol. Pada akhirnya, laga babak pertama Timnas Australia U-23 vs Timnas Yordania U-23 harus berakhir dengan skor 0-0.