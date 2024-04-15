Daftar Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024: Rafael Struick Starter!

DOHA – Daftar line up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024 sudah diketahui. Pertandingan itu akan berlangsung Senin (15/4/2024) pukul 22.30 WIB.

Untuk laga pertama ini, pelatih Shin Tae-yong memainkan formasi 3-4-3. Itu merupakan formasi favorit sang juru taktik selama menangani skuad Garuda.

Di posisi penjaga gawang, Ernando Ari Sutaryadi kembali dipercaya. Sementara itu, trio lini belakang diisi oleh Muhammad Ferarri, Komang Teguh Trisnanda, dan Rizky Ridho.

Bergeser ke tengah, Shin menurunkan kuartet Ilham Rio Fahmi, Marselino Ferdinan, Ivar Jenner, dan Pratama Arhan. Kecuali nama pertama, ketiganya adalah langganan di tim senior.

Di depan, kali ini Shin memberi kepercayaan kepada Witan Sulaeman, Rafael Struick, dan Arkhan Fikri. Mereka diharapkan dapat mengemban tanggung jawab untuk mencetak gol.