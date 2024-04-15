Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024: Rafael Struick Starter!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |21:44 WIB
Daftar Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024: Rafael Struick Starter!
Line up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23 sudah diumumkan (Foto: PSSI)
A
A
A

DOHA – Daftar line up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024 sudah diketahui. Pertandingan itu akan berlangsung Senin (15/4/2024) pukul 22.30 WIB.

Untuk laga pertama ini, pelatih Shin Tae-yong memainkan formasi 3-4-3. Itu merupakan formasi favorit sang juru taktik selama menangani skuad Garuda.

Shin Tae-yong

Di posisi penjaga gawang, Ernando Ari Sutaryadi kembali dipercaya. Sementara itu, trio lini belakang diisi oleh Muhammad Ferarri, Komang Teguh Trisnanda, dan Rizky Ridho.

Bergeser ke tengah, Shin menurunkan kuartet Ilham Rio Fahmi, Marselino Ferdinan, Ivar Jenner, dan Pratama Arhan. Kecuali nama pertama, ketiganya adalah langganan di tim senior.

Di depan, kali ini Shin memberi kepercayaan kepada Witan Sulaeman, Rafael Struick, dan Arkhan Fikri. Mereka diharapkan dapat mengemban tanggung jawab untuk mencetak gol.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/25/11/1636567/pssi-bakal-totalitas-dukung-perjuangan-timnas-indonesia-u23-dalam-sea-games-2025-jet.webp
PSSI Bakal Totalitas Dukung Perjuangan Timnas Indonesia U-23 dalam SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/25/nanzaby_fc_menaklukkan_moncongbulo_fc_dengan_skor.jpg
Hasil Pro Futsal League: Sengit! Nanzaby FC Libas Moncongbulo dalam Drama 7 Gol
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement