Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024

LINK live streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024 dapat diketahui dalam artikel ini. Laga perdana Timnas Indonesia U-23 di Grup A yang akan digelar di Jassim Bin Hamad Stadium, Doha, pada Senin (15/4/2024) pukul 22.30 WIB itu dapat disaksikan secara live streaming di Vision+.

Jelang duel tersebut, bek Timnas Indonesia U-23, Rizky Ridho, mengungkapkan pesan penting yang ditekankan oleh sang pelatih, Shin Tae-yong. Rizky menyatakan bahwa Shin Tae-yong meminta para pemainnya untuk jangan pernah menyesal setelah menyelesaikan sebuah pertandingan.

“Dari coach Shin, dia selalu bilang bahwa selesai pertandingan jangan pernah menyesal. Seperti itu,” kata Rizky Ridho, dilansir dari rilis PSSI, Senin (15/4/2024).

Lebih lanjut, bek Persija Jakarta itu menegaskan bahwa semua penggawa Timnas Indonesia U-23 bertekad untuk menampilkan performa terbaik mereka. Rizky Ridho pun meminta dukungan masyarakat Tanah Air agar timnya mendapat hasil positif dalam laga pembuka nanti.

“Kita semua bertekad menampilkan yang terbaik, mohon doa dan dukungannya semoga kita mendapat hasil terbaik,” ujar Rizky Ridho.

Sementara itu, penggawa lain Timnas Indonesia U-23, Pratama Arhan, membeberkan bahwa kondisi para pemain sudah siap tempur menghadapi Qatar, termasuk dirinya. Dia mengaku baru sembuh dari sakit, tetapi kini kondisinya sudah bugar sepenuhnya.