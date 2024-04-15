Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Janji Pratama Arhan Bawa Timnas Indonesia U-23 Beri Kejutan ke Tuan Rumah Qatar di Laga Perdana Piala Asia U-23 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |18:45 WIB
Janji Pratama Arhan Bawa Timnas Indonesia U-23 Beri Kejutan ke Tuan Rumah Qatar di Laga Perdana Piala Asia U-23 2024
Pratama Arhan kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

DOHA – Bek Timnas Indonesia U-23, Pratama Arhan, tebar janji jelang melawan Timnas Qatar U-23 di laga pembuka Piala Asia U-23 2024. Dia berjanji bakal membawa Timnas Indonesia U-23 memberi kejutan untuk kepada tuan rumah, Timnas Qatar U-23

Ya, Timnas Indonesia U-23 akan memulai perjalanan di Piala Asia U-23 2024 dengan melawan Qatar dalam laga pertama Grup A. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Jassim Bin Hamad Stadium, Doha, pada Senin (15/4/2024) pukul 22.30 WIB.

Timnas Indonesia U-23

Sebelumnya, tim Merah-Putih telah melakoni pemusatan latihan selama 10 hari di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), sejak awal April 2024. Mereka pun dengan menjalani dua laga uji coba.

Pertama, skuad Garuda Muda melawan Arab Saudi, di mana mereka tumbang 1-3. Kedua, pasukan Shin Tae-yong melawan UEA. Mereka kali ini mampu menang dengan skor tipis 1-0.

Beberapa hari sebelum bertanding, tim asuhan Shin Tae-yong itu pun lanjut melakukan persiapan di Qatar. Arhan menilai semua yang dipersiapkan telah berjalan dengan baik. Oleh karena itu, dia berjanji Timnas Indonesia U-23 bakal memberikan kejutan dalam laga pembuka kontra tuan rumah.

“Persiapan tim sangat baik, pemain semua sangat kompak, kami mengikuti instruksi pelatih dengan sangat baik dan kita pasti bakal bikin kejutan di pertandingan nanti,” kata Arhan, dilansir dari rilis PSSI, Senin (15/4/2024).

Arhan menjadi salah satu pemain Timnas Indonesia di level senior yang telah mencicipi tampil di Piala Asia 2023 dan kini memperkuat Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024. Selain dia, ada pula Marselino Ferdinan, Witan Sulaeman, Ivar Jenner, Rizky Ridho, dan beberapa pemain lainnya.

