HOME BOLA LIGA INGGRIS

Kalah 0-1 dari Crystal Palace, Jurgen Klopp Sebut Liverpool Kurang Beruntung

Rio Eristiawan , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |08:22 WIB
Kalah 0-1 dari Crystal Palace, Jurgen Klopp Sebut Liverpool Kurang Beruntung
Jurgen Klopp akui Liverpool hanya kalah beruntung saat menghadapi Crystal Palace (Foto: Reuters)
A
A
A

LIVERPOOL - Jurgen Klopp menilai Liverpool hanya kurang beruntung usai dikalahkan Crystal Palace. Menurutnya, secara statistik jelas The Reds menguasai jalannya pertandingan.

Liverpool menelan kekalahan 0-1 dari Crystal Palace di pertandingan ke-32 Liga Inggris 2023/2024. Laga tersebut berlangsung di Anfield Stadium, Sabtu (14/4/2024) malam WIB.

Umpan Tyrick Mitchell sukses diselesaikan dengan baik oleh Eberechi Eze (14') untuk membawa Crystal Palace meraih kemenangan. Sementara Liverpool yang memiliki 21 peluang dengan enam diantaranya merah ke gawang Crystal Palace tak mampu mencetak gol.

Kekalahan dari Crystal Palace membuat Liverpool harus turun ke posisi ketiga di klasemen sementara dengan 71 poin. Mohamed Salah dan kawan-kawan tertinggal dua poin dari Manchester City yang sukses mengambil alih puncak klasemen.

Sementara Jurgen Klopp tak tahu kekalahan 0-3 dari Atalanta di Liga Europa mempengaruhi Liverpool. Namun, ia mengatakan The Reds kurang beruntung dari pemanfaatan peluang sehingga menelan kekalahan dari Crystal Palace.

"Saya tidak tahu, saya tidak bisa mengatakannya. Saya akan mengatakan dengan peluang yang kami miliki, kami benar-benar tidak beruntung," kata Jurgen Klopp dikutip dari Metro, Senin (15/4/2024).

Halaman:
1 2
      
