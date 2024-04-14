Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Masih Berharap Justin Hubner dan Nathan Tjoe-A-On Bela Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |22:17 WIB
Shin Tae-yong Masih Berharap Justin Hubner dan Nathan Tjoe-A-On Bela Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
Justin Hubner kala membela Timnas Indonesia. (Foto: Reuters)
DOHA – Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, angkat bicara soal peluang Justin Hubner dan Nathan Tjoe-A-On bela timnya di Piala Asia U-23 2024. Dia pun blak-blakan menyampaikan harapannya yang masih ingin Justin Hubner dan Nathan Tjoe-A-On bisa segera merapat ke skuad Garuda Muda.

Shin Tae-yong memang dibuat harus memutar otaknya perihal pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia U-23 proyeksi Piala Asia U-23 2024. Pasalnya, ada beberapa klub yang tidak melepas pemainnya lantaran ajang tersebut bukan agenda resmi FIFA.

Nathan Tjoe-A-On

Sementara itu, Shin Tae-yong telah mengumumkan 23 nama yang akan berlaga di Piala Asia U-23 2024. Dari 23 nama tersebut, Justin Hubner masih tetap dipertahankan kendati masih belum jelas apakah bisa bergabung atau tidak.

Sementara itu, Nathan yang tadinya masuk skuad Piala Asia U-23 2024, namanya kini sudah dicoret. Bukan hanya dia, ada lima pemain lainnya yang juga sudah dicoret dari skuad Garuda Muda.

Meski belum ada kejelasan, Shin Tae-yong masih berharap Justin Hubner dan Nathan bisa susul Timnas Indonesia U-23 ke Qatar. Walau Nathan tidak masuk daftar 23 pemain, hal itu tidak menjadi masalah. Sebab, jika menilik regulasi AFC, setiap peserta masih bisa merombak skuadnya sampai enam jam jelang kick off laga perdana.

“Beberapa pemain kunci memang belum bergabung dengan skuad Piala Asia U-23, seperti Elkan Baggott, Nathan Tjoe-A-On, dan Justin Hubner,” kata Shin dalam konferensi pers, Minggu (14/4/2024).

“Masih ada beberapa pemain yang kemungkinan bergabung dengan Timnas Indonesia U-23. Walaupun cukup disayangkan mereka tidak bisa langsung bergabung dengan tim,” sambungnya.

