Shin Tae-yong soal Laga Uji Coba Timnas Indonesia U-23 Lawan Arab Saudi dan UEA: Modal Bagus untuk Hadapi Qatar dan Yordania!

DOHA – Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, memandang positif laga uji coba timnya melawan Timnas Arab Saudi U-23 dan Timnas Uni Emirat Arab (UEA) U-23. Baginya, dua laga itu bakal jadi modal bagus bagi timnya yang akan melawan Qatar U-23 dan juga Yordania U-23 di Piala Asia U-23 2024.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-23 tergabung dalam Grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Qatar sebagai lawan perdananya di Stadion Jassim Bin Hamad pada Senin 15 April 2024 pukul 22.30 WIB.

Shin Tae-yong tampaknya sudah paham betul bagaimana meracik skuad Timnas Indonesia U-23 agar unjuk gigi. Apalagi, dia juga pernah membawa Korea Selatan U-23 merebut tiket Olimpiade usai finis sebagai runner-up di Piala Asia U-23 2016.

“Saya pernah menangani Timnas Korea selatan di (Piala Asia U-23) 2016 di Qatar dan kami mendapatkan tiket ke Olimpiade. Semasa menjadi pemain dan kini pelatih kepala saya sudah lama berada di sini dengan beberapa tim,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers, Minggu (14/4/2024).

Sebelum memulai perjuangannya, Timnas Indonesia U-23 telah menjalani dua laga uji coba yang mana hasilnya kalah dari Arab Saudi dan menang atas Uni Emirat Arab. Pastinya lawan yang dipilih ini tidak asal pilih, mengingat kedua negara ini berasal dari Timur Tengah.