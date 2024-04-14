Remehkan Timnas Indonesia U-23, Pelatih Australia U-23 Tak Anggap Garuda Muda sebagai Penghalang di Piala Asia U-23 2024

DOHA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Australia U-23, Tony Vidmar, meremehkan Timnas Indonesia U-23 jelang Piala Asia U-23 2024. Sebab Vidmar optimis Australia U-23 bisa lolos fase grup, bahkan menjuarai turnamen yang digelar di Qatar tersebut.

Vidmar sendiri sejak awal memang menargetkan hasil terbaik di Piala Asia U-23 2024. Hal itu karena Australia U-23 mengincar tiket untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024.

Demi mewujudkan target itu, tim berjuluk Olyroos tersebut terus mematangkan diri menatap Piala Asia U-23 yang akan berlangsung di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei 2024. Australia U-23 tergabung dalam Grup A bersama Timnas Indonesia U-23, Yordania U-23, dan tuan rumah Qatar U-23.

Menatap ajang tersebut, Vidmar menyampaikan tujuan utama Australia U-23. Juru taktik berusia 53 tahun itu menegaskan Olyroos tak hanya sekadar mengincar tiket olimpiade saja melainkan juga menjuarai Piala Asia U-23 2024.

“Kami akan pergi ke Piala Asia untuk memenangkan turnamen ini. Kami tidak hanya ingin lolos ke Olimpiade. Tujuan nomor satu kami adalah memenangkan trofi,” kata Vidmar, dilansir dari situs resmi FIFA, Minggu (14/4/2024).

Lebih lanjut, Vidmar tak anggap remeh peta persaingan di Grup A. Dia sadar kalau perjalanan Australia U-23 tak akan mudah. Maka dari itu, dia ingin skuadnya dalam kondisi terbaik di setiap pertandingan.