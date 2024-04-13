Ambisi Shin Tae-yong Raih Tiket Olimpiade Paris 2024 dari Piala Asia U-23 2024

DOHA - Shin Tae-yong mengaku berambisi untuk mendapatkan tiket Olimpiade Paris 2024 dari Piala Asia U-23 2024. Meski tidak mudah, namun pelatih asal Korea Selatan itu meyakini target tersebut bisa menjadi motivasi lebih untuk timnya.

Piala Asia U-23 Qatar 2024 menjadi babak kualifikasi tim-tim Asia untuk berlaga di Olimpiade Paris 2024. Juara, runner-up, dan tempat ketiga Piala Asia U-23 secara otomatis lolos ke Paris.

Sementara satu wakil Asia lainnya harus melewati babak playoff untuk tampil di Olimpiade Paris 2024. Namun wakil Asia tersebut harus bisa mengalahkan wakil Konfederasi Sepakbola Afrika.

Shin Tae-yong pun mengaku ingin Timnas Indonesia U-23 mendapatkan tiket Olimpiade Paris 2024 dari Piala Asia U-23 Qatar 2024. Namun, ia menyadari hal tersebut tidak akan mudah untuk didapatkan.

"Saya ingin mendapatkan tiket ke Olimpiade (Paris 2024) di kompetisi ini (Piala Asia U-23 Qatar 2024). Saya pikir itu tidak akan mudah," kata Shin Tae-yong dikutip dari Chosun, Sabtu (13/4/2024).

Kendati demikian, Shin Tae-yong mengatakan meski tak mudah tetapi Timnas Indonesia U-23 harus memiliki target tinggi. Pasalnya, ia menilai adanya target tinggi akan membuat Garuda Muda termotivasi untuk terus berkembang.