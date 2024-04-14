Advertisement
LIGA SPANYOL

Bos Barcelona Angkat Bicara soal Peluang Goda Xavi Hernandez agar Tak Jadi Hengkang di Akhir Musim

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |22:04 WIB
Bos Barcelona Angkat Bicara soal Peluang Goda Xavi Hernandez agar Tak Jadi Hengkang di Akhir Musim
Xavi Hernandez kala mendampingi Barcelona berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

BARCELONA – Direktur Olahraga Barcelona, Deco, angkat bicara soal peluang goda Xavi Hernandez agar tak jadi hengkang di akhir musim 2023-2024 ini. Dengan tegas, dia menyatakan bahwa Barcelona tidak memiliki niatan untuk mengubah rencana Xavi Hernandez yang akan meninggalkan timnya.

Sebelumnya, Xavi dengan tegas menyatakan akan hengkang dari Barcelona pada Juni 2024. Padahal, kontraknya baru akan habis bersama tim itu pada Juni 2025.

Xavi Hernandez

Deco mengatakan sepertinya keputusan Xavi sudah bulat akan angkat kaki dari timnya pada akhir musim nanti. Jadi, dia menilai hal itu yang mendasari Barcelona tidak akan berusaha mengubah rencana sang pelatih.

"Saat ini, tidak ada rencana bagi Xavi untuk berubah pikiran. Jika ada, kami akan membicarakannya,” kata Deco, dilansir dari Goal, Minggu (14/4/2024).

Deco mengatakan sebenarnya performa Xavi bersama Barcelona tidak buruk pada musim ini. Sebab, timnya masih dalam perempatfinal Liga Champions 2023-2024 dan bertengger di posisi kedua Liga Spanyol.

"Ketenangan pikiran datang dari hasil. Kami telah membicarakan banyak hal tentang Xavi," jelas Deco.

Halaman:
1 2
      
