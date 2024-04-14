Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Unggul Agregat, Barcelona Tetap Bakal Menggila Lawan PSG di Leg II Perempatfinal Liga Champions 2023-2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |15:05 WIB
Unggul Agregat, Barcelona Tetap Bakal Menggila Lawan PSG di Leg II Perempatfinal Liga Champions 2023-2024
Barcelona siap menggila lawan PSG meski sudah unggul agregat gol (Foto: Reuters/Jon Nazca)
BARCELONA - Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, menyatakan timnya siap tampil menggila melawan Paris Saint Germain (PSG) dalam leg II perempatfinal Liga Champions 2023-2024. Pertemuan kedua tim itu akan berlangsung di Stadion Olímpic Lluis Companys, Rabu 17 April 2024 dini hari WIB.

Blaugrana lebih diunggulkan dalam laga itu karena bertindak sebagai tuan rumah. Dalam leg pertama, tim itu pun berhasil menang 3-2 atas PSG di kandang lawan.

PSG vs Barcelona

Xavi mengatakan timnya sangat antusias untuk laga melawan tim asal Prancis itu. Ia pastikan Barcelona siap menampilkan performa terbaik dalam laga nanti demi lolos ke fase selanjutnya.

"Kami bertempur pada hari Rabu (melawan PSG)," kata Xavi, dilansir dari Football Espana, Minggu (14/4/2024).

Pelatih asal Spanyol itu mengatakan tim asuhannya tidak puas meski sudah unggul agregat atas PSG. Ia pastikan Barcelona akan berusaha mencetak gol demi gol demi meraih kemenangan untuk menyenangkan suporter yang datang ke stadion.

Halaman:
1 2
      
