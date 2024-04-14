Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Cetak Gol di Bristol Rovers, Elkan Baggott Ngebet Bela Ipswich Town di Premier League!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |15:26 WIB
Cetak Gol di Bristol Rovers, Elkan Baggott Ngebet Bela Ipswich Town di Premier League!
Elkan Baggott kala membela Bristol Rovers. (Foto: Bristol Rovers)
A
A
A

CETAK gol di Bristol Rovers, Elkan Baggott ngebet bela Ipswich Town di Premier League. Bek Timans Indonesia, Elkan Baggott, kini memang tengah menjalani masa pinjaman di Bristol Rovers.

Ya, penampilan fantastis baru saja ditunjukkan Elkan Baggott kala membela Bristol Rovers melawan Cheltenham Town FC dalam lanjutan League One 2023-2024 (Divisi Tiga Liga Inggris 2023-2024). Main di Stadion Whaddon Road, Cheltenham, Inggris, Sabtu 13 April 2024 malam WIB, Elkan Baggott berhasil menyumbangkan satu gol.

Elkan Baggott

Elkan Baggott lalu mencetak gol di menit ke-77 untuk menjauhkan keunggulan 3-0, sebelum Liam Sercombe memperkecil skor pada injury time. Berkat kontribusinya, Bristol Rovers sukses meraih kemenangan dengan skor 3-1.

Ini merupakan gol pertama Baggott di Bristol Rovers FC. Bek jangkung itu diketahui tengah menjalani masa peminjaman selama setengah musim dari Ipswich Town sejak Februari 2024 guna mendapat menit bermain lebih.

Usai mencetak gol itu, Elkan Baggott turut mengomentari kondisi timnya, Ipswich Town, yang sedang menjasa asa promosi ke Premier League atau kompetisi kasta tertinggi Liga Inggris pada musim depan. Sebab, Ipswich Town kini tengah memimpin klasemen sementara Championships 2023-2024.

Ipswich Town total meraih 89 poin dari 43 laga yang telah dijalani. Mereka unggul 1 poin saja dari Leicester City yang mengekor di posisi kedua.

Halaman:
1 2
      
