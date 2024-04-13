Thailand U-23 Pincang di Piala Asia U-23 2024, Madam Pang Tetap Optimis dengan Skuad Muda Gajah Perang

MADAM Pang selaku Ketua Federasi Sepak Bola Thailand (FAT), cukup menyesali Thailand U-23 tidak bisa menurunkan skuad terbaik di Piala Asia U-23 2024. Meski demikian, ia juga mengaku tetap optimis dengan skuad yang ada saat ini.

Persiapan Thailand U-23 bisa dibilang tidak cukup matang seperti Timnas Indonesia U-23. Bahkan tim yang dinahkodai Issara Sritaro itu baru meluncur ke Qatar kemarin. Hal itu karena mereka harus menunggu pemainnya lantaran bermain lebih dulu untuk klubnya di kompetisi.

Kondisi ini juga yang pada akhirnya membuat skuad Thailand U-23 pincang. Sebab, banyak pemain andalan mereka yang tidak dilepas oleh klub lantaran Piala Asia U-23 tidak masuk kalender FIFA.

Menanggapi hal itu, Madam Pang sejatinya cukup menyayangkan ada pemain yang tidak dilepas oleh klubnya untuk membela skuad muda Gajah Perang. Faktanya memang hal ini menjadi masalah beberapa kontestan seperti yang juga dialami Timnas Indonesia U-23.

“Kami sangat mengapresiasi tim Thailand dari segala usia, baik pria maupun wanita. Di depan, Thailand U23 ada acara penting yang menunggu di Qatar. Tentu saja, karena turnamen tersebut tidak sesuai dengan waktu penyelenggaraan rangkaian FIFA, kami mengalami masalah personel,” kata Madam Pang, dilansir dari Soha, Sabtu (13/4/2024).

“Sama seperti tim lain, kami harus menggunakan apa yang kami punya. Terima kasih kepada semua klub atas kerjasamanya. Kami memahami bahwa klub-klub mengalami kesulitan karena mengikuti turnamen yang berbeda,” terangnya.