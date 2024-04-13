Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Thailand U-23 Pincang di Piala Asia U-23 2024, Madam Pang Tetap Optimis dengan Skuad Muda Gajah Perang

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |21:23 WIB
Thailand U-23 Pincang di Piala Asia U-23 2024, Madam Pang Tetap Optimis dengan Skuad Muda Gajah Perang
Madam Pang yakin Timnas Thailand U-23 tetap bisa melaju jauh di Piala Asia U-23 2024 (Foto: Changsuek)
A
A
A

MADAM Pang selaku Ketua Federasi Sepak Bola Thailand (FAT), cukup menyesali Thailand U-23 tidak bisa menurunkan skuad terbaik di Piala Asia U-23 2024. Meski demikian, ia juga mengaku tetap optimis dengan skuad yang ada saat ini.

Persiapan Thailand U-23 bisa dibilang tidak cukup matang seperti Timnas Indonesia U-23. Bahkan tim yang dinahkodai Issara Sritaro itu baru meluncur ke Qatar kemarin. Hal itu karena mereka harus menunggu pemainnya lantaran bermain lebih dulu untuk klubnya di kompetisi.

Kondisi ini juga yang pada akhirnya membuat skuad Thailand U-23 pincang. Sebab, banyak pemain andalan mereka yang tidak dilepas oleh klub lantaran Piala Asia U-23 tidak masuk kalender FIFA.

Menanggapi hal itu, Madam Pang sejatinya cukup menyayangkan ada pemain yang tidak dilepas oleh klubnya untuk membela skuad muda Gajah Perang. Faktanya memang hal ini menjadi masalah beberapa kontestan seperti yang juga dialami Timnas Indonesia U-23.

“Kami sangat mengapresiasi tim Thailand dari segala usia, baik pria maupun wanita. Di depan, Thailand U23 ada acara penting yang menunggu di Qatar. Tentu saja, karena turnamen tersebut tidak sesuai dengan waktu penyelenggaraan rangkaian FIFA, kami mengalami masalah personel,” kata Madam Pang, dilansir dari Soha, Sabtu (13/4/2024).

“Sama seperti tim lain, kami harus menggunakan apa yang kami punya. Terima kasih kepada semua klub atas kerjasamanya. Kami memahami bahwa klub-klub mengalami kesulitan karena mengikuti turnamen yang berbeda,” terangnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/23/51/1635873/jatuhkan-sanksi-ke-indonesia-berikut-4-poin-pernyataan-lengkap-ioc-ynw.webp
Jatuhkan Sanksi ke Indonesia, Berikut 4 Poin Pernyataan Lengkap IOC
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/16/emil_audero_melakukan_sembilan_penyelamatan_saat_c.jpg
Emil Audero Berikan Kabar Baik untuk Fans Cremonese di Tengah Cedera!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement