Juventus Siap Permalukan Torino demi Slot Liga Champions

TURIN - Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri mengatakan, timnya menargetkan kemenangan melawan Torino dalam laga bertajuk "Derby della Mole" Liga Italia 2023-2024 di Stadion Olimpico Grande Torino, Sabtu (13/4/2024) pukul 23.00 WIB. Kemenangan itu untuk menjaga kans ke Liga Champions 2024-2025.

Bianconeri saat ini berada di posisi ketiga klasemen dengan 62 poin. Tim yang berhak lolos ke Liga Champions adalah yang berada di empat besar yang membuat Juventus cukup aman sejauh ini.

Allegri mengatakan timnya tidak boleh hilang poin dalam laga tersebut. Hal itu untuk memastikan tim asuhannya tetap berada di posisi empat besar klasemen kompetisi kasta teratas di Italia.

"Ini akan menjadi pertandingan penting bagi kami semua, karena Liga Champions sangat penting bagi Juve, baik dari segi citra maupun tingkat ekonomi," kata Allegri dilansir dari laman Juventus, Sabtu (13/4/2024).

Pelatih berusia 56 tahun itu mengatakan sudah cukup timnya absen dua musim terakhir dari Liga Champions. Ia nilai Juventus ingin bersaing dalam ajang itu dengan tujuan dapat menjadi juara.