LIGA ITALIA

Lupakan Liga Italia, Federico Gatti Tegaskan Ambisi Juventus Juara Coppa Italia dan Tembus 4 Besar

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |17:38 WIB
Lupakan Liga Italia, Federico Gatti Tegaskan Ambisi Juventus Juara Coppa Italia dan Tembus 4 Besar
Selebrasi Federico Gatti usai cetak gol di laga Juventus vs Fiorentina. (Foto: Reuters)
A
A
A

TURIN - Penggawa Juventus, Federico Gatti sadar timnya sudah tak memiliki peluang untuk menjuarai Liga Italia 2023-2024. Untuk itu, Gatti merasa kini target utama Juventus hanya menjuarai Coppa Italia 2023-2024 serta finis empat besar demi mengamankan tiket ke Liga Champions musim depan.

Saat ini Bianconeri -julukan Juventus- berada di babak semifinal Coppa Italia. Selain itu, tim itu berada di posisi ketiga klasemen Liga Italia yang mana peringkat aman untuk berlaga pada Liga Champions musim depan.

Federico Gatti mengatakan timnya akan berjuang dengan sepenuh tenaga untuk target itu. Jadi, Juventus harus fokus dari laga ke laga ke depan agar kams itu tetap terjaga.

"Saya hanya punya dua tujuan, Liga Champions dan Coppa Italia," kata Federico Gatti dilansir dari Tuttomercato, Jumat (12/4/2024).

Federico Gatti

Selain itu, pemain berposisi bek itu mengatakan Juventus adalah rumah yang cukup nyaman buatnya. Sebab, dia menilai seluruh elemen tim sangat kompak satu sama lainya yang membuat mempengarungi performa tim.



      
