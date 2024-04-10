Kisah Pilu Pengkhianatan Massimiliano Allegri terhadap Mantan Bek Juventus Mehdi Benatia

KISAH pilu pengkhianatan Massimiliano Allegri terhadap mantan bek Juventus Mehdi Benatia akan dibahas Okezone. Sebab, sang pemain sampai sakit hati.

Benatia pernah berkostum Juventus selama tiga musim sejak 2017. Pemain berpaspor Maroko itu sempat menjadi pilihan utama di lini belakang, bersaing dengan Leonardo Bonucci dan Giorgio Chiellini.

Namun, satu momen mengubah semuanya. Hal itu terjadi usai laga Juventus vs Napoli di Turin pada April 2018. Bianconeri tumbang dengan skor 0-1 di hadapan pendukungnya sendiri.

Gol tersebut tercipta dari situasi bola mati di menit-menit akhir pertandingan. Benatia dianggap lalai menjaga bek Kalidou Koulibaly yang mencetak gol kemenangan. Padahal, sang pemain belakang mengklaim telah bermain baik sepanjang 90 menit.

Detail kecil itu kemudian menjadi awal dari kecurigaan Benatia terhadap Allegri. Sebab, ia sempat dijadikan sebagai penghangat bangku cadangan pada laga berikutnya. Bek kelahiran Prancis itu merasa sedang dihukum meski sebetulnya tampil baik.

“Saya menampilkan salah satu permainan terbaik saya untuk Juventus. Saya membuat begitu banyak penyelamatan penting untuk mempertahankan skor 0-0,” ucap Benatia, mengutip dari Football Italia, Rabu (10/4/2024).