HOME BOLA LIGA ITALIA

Juventus Cuma Menang Tipis Atas Fiorentina, Massimiliano Allegri Tetap Puas dengan Hasil Akhir

Rio Eristiawan , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |12:23 WIB
Juventus Cuma Menang Tipis Atas Fiorentina, Massimiliano Allegri Tetap Puas dengan Hasil Akhir
Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri (Foto: Reuters)
A
A
A

TURIN - Massimiliano Allegri tetap puas meski Juventus hanya menang tipis 1-0 atas Fiorentina dini hari tadi. Tiga poin di laga kandang tersebut cukup bagi Bianconeri untuk memperlebar jarak dari Bologna di klasemen sementara.

Juventus berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Fiorentina di pertandingan ke-31 Liga Italia 2023/2024. Laga tersebut berlangsung di Juventus Stadium, Senin (8/4/2024) dini hari WIB.

Federico Gotti (21') menjadi pahlawan kemenangan Bianconeri -julukan Juventus. Hasil tersebut membuat Juventus kembali mendapatkan kemenangan, setelah empat laga sebelumnya hanya mendapatkan dua imbang dan dua kekalahan.

Sementara selepas pertandingan, Massimiliano Allegri mengatakan Juventus mengambil resiko dan tak bisa menekan Fiorentina. Meski mendapatkan kemenangan, tetapi ia menilai timnya mendapatkan sedikit keberuntungan.

Fiorentina adalah tim yang sangat bagus, mereka memiliki pemain-pemain berteknik, kami tidak bisa lagi menekan dan pada akhirnya kami mengambil risiko. Mungkin ada sedikit keberuntungan dalam hasil pertandingan ini," kata Massimiliano Allegri dikutip dari Tuttomercato, Senin (8/4/2024).

Meski mendapatkan kemenangan, tetapi Juventus tampil tak begitu meyakinkan dengan 25 persen penguasaan bola serta tujuh peluang dengan dua diantaranya mengarah ke gawang Fiorentina. Sedangkan tim tamu sukses membuat 75 persen penguasaan bola serta memiliki 13 peluang dengan dua mengarah ke gawang Juventus.

Halaman:
1 2
      
