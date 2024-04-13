Manchester City Jamu Luton Town, Pep Guardiola Tak Jamin Bakal Raih 3 Poin

MANCHESTER - Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, menyatakan tidak mau membicarakan kans kemenangan lawan Luton Town di pekan ke-33 Liga Inggris 2023-2024. Yang terpenting Kevin de Bruyne dan kawan-kawan sudah siap tempur dalam laga nanti.

Duel Manchester City vs Luton Town itu akan digelar di Stadion Etihad, Manchester, Sabtu (13/4/2024) pukul 21.00 WIB. Ini menjadi laga penting bagi kedua kesebelasan.

Guardiola mengatakan timnya sudah melakukan persiapan dengan cukup baik untuk laga tersebut. Oleh dikarenakan, Man City ingin menampilkan performa terbaik saat menjamu Luton.

"Kami tahu apa yang harus kami lakukan. Kami telah melakukannya," kata Guardiola, dilansir dari laman Manchester City, Sabtu (13/4/2024).

“Orang-orang mengatakan kami telah melakukannya sehingga kami akan menang, tidak, ini bukan tentang itu. Tapi kami sudah melakukannya, para pemain akan siap. Kami tahu untuk apa bermain," tambah pria asal Spanyol itu.

Guardiola mengakui musim ini memang tidak mudah buat Man City. Jadi, mereka harus fokus sepenuhnya melawan tim mana pun agar dapat meraih hasil maksimal.