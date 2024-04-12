Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Yakin Real Madrid Bakal Hajar Manchester City di Etihad, Federico Valverde: Kami Salah Satu Tim Terbaik di Liga Champions!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |21:25 WIB
Pemain Real Madrid, Federico Valverde. (Foto: Reuters)
A
A
A

MADRID - Pemain Real Madrid, Federico Valverde percaya diri timnya bisa menghajar Manchester City pada leg kedua perempatfinal Liga Champions 2023-2024 di Stadion Etihad. Sebab menurut Valverde, Madrid adalah salah satu tim terbaik di turnamen tersebut, terbukti dengan adanya sejumlah pemain yang sudah mengoleksi lim gelar Liga Champions.

Dengan hadirnya banyak pemain berpengalaman di kompetisi sebesar Liga Champions, Valverde optimis Madrid bisa menang di kandang Man City. Laga leg kedua itu pun direncakan akan berlangsung di Etihad Stadium, pada Kamis 18 April 2024 dini hari WIB.

Dalam laga leg kedua tersebuit, Real Madrid membutuhkan kemenangan untuk bisa melaju ke babak semifinal. Pasalnya di leg pertama, kedua tim sama-sama kuat di Santiago Bernabeu Stadium dengan skor imbang agergeta 3-3.

Federico Valverde pun merasa yakin Real Madrid bisa menyingkirkan Manchester City di Etihad Stadium. Namun, ia menilai para pemain El Real harus memberikan penampilan terbaiknya sehingga bisa melaju ke babak selanjutnya.

Real Madrid vs Manchester City

"Kami harus bekerja keras, setiap pemain harus memberikan segalanya di setiap bola dan jika kami semua bergerak ke arah yang sama, saya pikir kami bisa melakukannya," kata Federico Valverde dikutip dari Tribalfootball, Jumat (12/4/2024).

Meski The Citizens -julukan Manchester City- memiliki keunggulan bermain di kandang, tetapi Federico Valverde mengatakan Real Madrid akan berjuang seperti yang biasa dilakukan. Namun, ia menilai Real Madrid memiliki keuntungan karena banyak pemain ditimnya yang telah memenangkan lima gelar Liga Champions.

Halaman:
1 2
      
