HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Strategi Jitu Shin Tae-yong agar Timnas Indonesia U-23 Tidak Gentar Hadapi Grup Neraka di Piala Asia U-23 2024

Rio Eristiawan , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |17:00 WIB
Ini Strategi Jitu Shin Tae-yong agar Timnas Indonesia U-23 Tidak Gentar Hadapi Grup Neraka di Piala Asia U-23 2024
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: Instagram/shintaeyong7777)
DOHA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Shin Tae-yong mengakui pasukannya berada di grup neraka pada ajang Piala Asia U-23 2024. Beruntungnya, Shin Tae-yong telah memiliki strategi agar para pemainnya tidak gentar menghadapi ketiga lawan mereka di Grup A nanti.

Sebagai informasi,Piala Asia U-23 2024 akan berlangsung di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024 mendatang. Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup A bersama Australia, Yordania, dan tuan rumah Qatar.

Turnamen tersebut pun menjadi sangat penting untuk Timnas Indonesia U-23, sebab untuk pertama kalinya Garuda Muda tampil di Piala Asia U-23. Sedangkan Australia dan Yordania sudah enam kali berpartisipasi serta Qatar yang telah tampil sebanyak lima kali dalam ajang tersebut.

Melihat peta kekuatan di Grup A, Shin Tae-yong menyadari Timnas Indonesia U-23 tak mendapatkan keuntungan di Piala Asia U-23 2024. Pasalnya, ia menilai Marselino Ferdinand dan kolega tergabung di grup neraka.

Timnas Indonesia U-23

"Grup kami adalah grup neraka," kata Shin Tae-yong dikutip dari Sedaily, Jumat (12/4/2024).

Kendati demikian, Shin Tae-yong akan melakukan pendekatan untuk mengubah pola pikir para pemain Timnas Indonesia U-23 agar tak gentar menghadapi fase grup. Pasalnya, ia menargetkan untuk membawa Garuda Muda lolos dari fase grup.

1 2
      
