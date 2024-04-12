Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Ogah Jemawa Atletico Madrid Menang 2-1 atas Borussia Dortmund, Diego Simeone Langsung Alihkan Fokus ke Laga Leg II

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |04:13 WIB
Ogah Jemawa Atletico Madrid Menang 2-1 atas Borussia Dortmund, Diego Simeone Langsung Alihkan Fokus ke Laga Leg II
Laga Atletico Madrid vs Borussia Dortmund di leg I perempatfinal Liga Champions 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

PELATIH Atletico Madrid, Diego Simeone, ogah jemawa dengan kemenangan timnya atas Borussia Dortmundu di leg I perempatfinal Liga Champions 2023-2024. Dia memilih mengalihkan fokusnya ke laga leg II.

Juru taktik berusia 53 tahun itu sangat senang Los Rojiblancos bisa meraih poin penuh di markasnya. Tapi. Simeone tak ingin larut terlalu lama dari euforia kemenangan karena langsung memilih fokus ke pertandingan leg kedua.

Atletico Madrid vs Borussia Dortmund

“Ketika menang, saya bahagia. Ketika saya menang, itu memberi saya perasaan yang baik,” kata Simeone, dipetik dari situs resmi UEFA, Jumat (12/4/2024).

“Ketika tim bermain seperti itu, saya bahagia. Kami memberikan tekanan yang baik dan kami banyak mencuri bola di babak lawan,” lanjutnya.

“Sekarang, kami akan pergi ke stadion mereka dengan mengetahui apa yang diharapkan,” terang Simeone.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/261/3017848/5-pemain-bintang-real-madrid-ini-punya-koleksi-trofi-liga-champions-lebih-banyak-ketimbang-barcelona-nomor-1-segera-pensiun-bxVeYoiVZG.jpg
5 Pemain Bintang Real Madrid Ini Punya Koleksi Trofi Liga Champions Lebih Banyak ketimbang Barcelona, Nomor 1 Segera Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/261/3017341/10-pemain-juara-liga-champions-yang-menang-di-kampung-halaman-nomor-1-jude-bellingham-eHvOQbm9la.jpg
10 Pemain Juara Liga Champions yang Menang di Kampung Halaman, Nomor 1 Jude Bellingham!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016608/pemain-keturunan-indonesia-ian-maatsen-jadi-sorotan-usai-blunder-di-laga-borussia-dortmund-vs-real-madrid-7scfRCFvLd.jpg
Pemain Keturunan Indonesia, Ian Maatsen Jadi Sorotan Usai Blunder di Laga Borussia Dortmund vs Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016505/tutup-karier-dengan-juara-liga-champions-2023-2024-toni-kroos-ini-luar-biasa-RDdMI1uMg0.jpg
Tutup Karier dengan Juara Liga Champions 2023-2024, Toni Kroos: Ini Luar Biasa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/21/11/1635125/dukung-maung-bandung-jadwal-dan-link-nonton-persib-vs-selangor-fc-di-vision-gvu.webp
Dukung Maung Bandung! Jadwal dan Link Nonton Persib vs Selangor FC di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/21/sean_dyche_resmi_ditunjuk_sebagai_pelatih_baru_not.jpg
Sean Dyche Resmi Jadi Pelatih Nottingham Forest Gantikan Ange Postecoglou yang Dipecat
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement