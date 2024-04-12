Ogah Jemawa Atletico Madrid Menang 2-1 atas Borussia Dortmund, Diego Simeone Langsung Alihkan Fokus ke Laga Leg II

PELATIH Atletico Madrid, Diego Simeone, ogah jemawa dengan kemenangan timnya atas Borussia Dortmundu di leg I perempatfinal Liga Champions 2023-2024. Dia memilih mengalihkan fokusnya ke laga leg II.

Juru taktik berusia 53 tahun itu sangat senang Los Rojiblancos bisa meraih poin penuh di markasnya. Tapi. Simeone tak ingin larut terlalu lama dari euforia kemenangan karena langsung memilih fokus ke pertandingan leg kedua.

“Ketika menang, saya bahagia. Ketika saya menang, itu memberi saya perasaan yang baik,” kata Simeone, dipetik dari situs resmi UEFA, Jumat (12/4/2024).

“Ketika tim bermain seperti itu, saya bahagia. Kami memberikan tekanan yang baik dan kami banyak mencuri bola di babak lawan,” lanjutnya.

“Sekarang, kami akan pergi ke stadion mereka dengan mengetahui apa yang diharapkan,” terang Simeone.