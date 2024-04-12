Lega Atletico Madrid Kalahkan Borussia Dortmund 2-1, Diego Simeone: Lawannya Sangat Sulit!

MADRID – Pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, lega timnya bisa mengalahkan Borussia Dortmund dalam laga leg I babak perempatfinal Liga Champions 2023-2024. Sebab, Simeone menilai Dortmund merupakan lawan yang sulit untuk dihadapi.

Ya, Los Rojiblancos -julukan Atletico Madrid- menang tipis 2-1 saat menjamu Borussia Dortmund. Laga itu digelar di Stadion Civitas Metropolitano, Kamis 11 April 2024 dini hari WIB.

Gol kemenangan Atletico dicetak Rodrigo De Paul (4’) dan Samuel Lino (32’). Sementara itu, satu gol tim tamu disumbang Sebastien Haller (81’).

Usai pertandingan, Simeone paham bahwa tim yang melaju ke babak perempat final adalah tim yang kuat. Tak terkecuali Die Borussen -julukan Borussia Dortmund. Dia pun mengakui tim yang dinahkodai Edin Terzic itu adalah lawan yang sulit dikalahkan.

“Saya pikir semua pertandingan pada tahap ini akan sangat seimbang, kita telah melihatnya di semua pertandingan dan juga di pertandingan kami. Ini (Borussia Dortmund) adalah rival yang sangat sulit yang kami hadapi,” kata Simeone, dipetik dari situs resmi UEFA, Jumat (12/4/2024).