Ogah Ratapi Lama-Lama Kekalahan dari Barcelona, Luis Enrique Siap Bawa PSG Bangkit di Leg II

PELATIH PSG, Luis Enrique, memastikan tak akan larut terlalu lama dalam kekalahan pahit atas Barcelona di leg I perempatfinal Liga Champions 2023-2024. Dia memastikan PSG akan bangkit di laga leg II.

Ya, PSG harus dibuat malu karena kalah dari Barcelona dengan skor 2-3. Laga itu digelar di Stadion Parc des Princes, Paris, Prancis, Kamis 11 April 2024 dini hari WIB.

Tiga gol kemenangan Barcelona dicetak lewat brace Raphinha (37’, 62’) dan Andreas Christensen (77’). Sementara itu, PSG hanya bisa membalas dua gol. Gol PSG itu dicetak Ousmane Dembele (48’) dan Vitor Ferreira (60’).

Enrique pun memastian akan mempersiapkan skuadnya lebih matang lagi untuk melawan mantan timnya pada leg II. Dia ingin anak asuhnya anggap laga tersebut bak partai final.

“Kami harus menganggap pekan depan sebagai final,” ujar Enrique, dikutip dari laman resmi UEFA, Jumat (12/4/2024).

“Tentu saja ada banyak hal yang harus kami perbaiki dan tingkatkan. Namun sekarang perhatian beralih ke leg kedua di Barcelona,” lanjutnya.