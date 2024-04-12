Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Ogah Ratapi Lama-Lama Kekalahan dari Barcelona, Luis Enrique Siap Bawa PSG Bangkit di Leg II

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |02:07 WIB
Ogah Ratapi Lama-Lama Kekalahan dari Barcelona, Luis Enrique Siap Bawa PSG Bangkit di Leg II
Laga PSG vs Barcelona di leg I perempatfinal Liga Champions 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

PELATIH PSG, Luis Enrique, memastikan tak akan larut terlalu lama dalam kekalahan pahit atas Barcelona di leg I perempatfinal Liga Champions 2023-2024. Dia memastikan PSG akan bangkit di laga leg II.

Ya, PSG harus dibuat malu karena kalah dari Barcelona dengan skor 2-3. Laga itu digelar di Stadion Parc des Princes, Paris, Prancis, Kamis 11 April 2024 dini hari WIB.

PSG vs Barcelona

Tiga gol kemenangan Barcelona dicetak lewat brace Raphinha (37’, 62’) dan Andreas Christensen (77’). Sementara itu, PSG hanya bisa membalas dua gol. Gol PSG itu dicetak Ousmane Dembele (48’) dan Vitor Ferreira (60’).

Enrique pun memastian akan mempersiapkan skuadnya lebih matang lagi untuk melawan mantan timnya pada leg II. Dia ingin anak asuhnya anggap laga tersebut bak partai final.

“Kami harus menganggap pekan depan sebagai final,” ujar Enrique, dikutip dari laman resmi UEFA, Jumat (12/4/2024).

“Tentu saja ada banyak hal yang harus kami perbaiki dan tingkatkan. Namun sekarang perhatian beralih ke leg kedua di Barcelona,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/261/3017848/5-pemain-bintang-real-madrid-ini-punya-koleksi-trofi-liga-champions-lebih-banyak-ketimbang-barcelona-nomor-1-segera-pensiun-bxVeYoiVZG.jpg
5 Pemain Bintang Real Madrid Ini Punya Koleksi Trofi Liga Champions Lebih Banyak ketimbang Barcelona, Nomor 1 Segera Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/261/3017341/10-pemain-juara-liga-champions-yang-menang-di-kampung-halaman-nomor-1-jude-bellingham-eHvOQbm9la.jpg
10 Pemain Juara Liga Champions yang Menang di Kampung Halaman, Nomor 1 Jude Bellingham!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016608/pemain-keturunan-indonesia-ian-maatsen-jadi-sorotan-usai-blunder-di-laga-borussia-dortmund-vs-real-madrid-7scfRCFvLd.jpg
Pemain Keturunan Indonesia, Ian Maatsen Jadi Sorotan Usai Blunder di Laga Borussia Dortmund vs Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016505/tutup-karier-dengan-juara-liga-champions-2023-2024-toni-kroos-ini-luar-biasa-RDdMI1uMg0.jpg
Tutup Karier dengan Juara Liga Champions 2023-2024, Toni Kroos: Ini Luar Biasa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/21/51/1635109/tantangan-berbagi-tempat-merekam-momen-olahraga-xua.webp
Tantangan Berbagi Tempat Merekam Momen Olahraga
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/21/sean_dyche_resmi_ditunjuk_sebagai_pelatih_baru_not.jpg
Sean Dyche Resmi Jadi Pelatih Nottingham Forest Gantikan Ange Postecoglou yang Dipecat
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement