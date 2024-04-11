Barcelona Menang 3-2 atas PSG, Xavi Hernandez Girang Bukan Main: Saya Sangat Bangga!

PARIS – Barcelona menang 3-2 atas Paris Saint-Germain (PSG) dalam laga leg I babak perempatfinal Liga Champions 2023-2024. Mendapati hasil ini, pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, girang bukan main. Dia mengaku sangat bangga dengan kinerja timnya.

Xavi sadar Les Parisiens -julukan PSG- merupakan kandidat favorit untuk lolos dibanding Barcelona. Namun malam ini, anak asuhnya sukses menjalankan tugasnya dengan baik.

“Saya sangat bangga dengan tim saya. Jika Anda tidak merasa bangga sekarang, lalu kapan? Saya pikir PSG mungkin masih tetap difavoritkan untuk lolos. Mereka adalah tim yang hebat,” kata Xavi, dilansir dari situs resmi UEFA, Kamis (11/4/2024).

“Tapi, kami berhasil mengurangi dampaknya malam ini. Kami bertujuan untuk mengirim mereka melebar dan kami berhasil melakukannya. Khususnya di babak pertama, kami menekan dengan sangat baik; bagus dan tinggi,” sambung dia.