HOME BOLA LIGA CHAMPION

Barcelona Sikat PSG 3-2, Xavi Hernandez Sanjung Habis Lini Pertahanan Barcelona

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |00:04 WIB
Barcelona Sikat PSG 3-2, Xavi Hernandez Sanjung Habis Lini Pertahanan Barcelona
Laga PSG vs Barcelona di leg I perempatfinal Liga Champions 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

PELATIH Barcelona, Xavi Hernandez, senang bukan main dengan kemenangan yang diraih timnya atas Paris Saint-Germain (PSG), di leg I perempatfinal Liga Champions 2023-2024. Dia pun melempar pujian secara khusus untuk pemain di lini pertahanan Barcelona.

Juru racik formasi asal Spanyol itu memberi kredit kepada lini pertahanan Barcelona. Sebab, para bek dinilai bekerja apik hingga bisa membawa Barcelona menang.

PSG vs Barcelona

“Merupakan kerja keras untuk bertahan dengan baik melawan tim Paris ini, namun saya pikir kami melakukan tugasnya dengan baik malam ini,” ujar Xavi Hernandez, dilansir dari situs resmi UEFA, Jumat (12/4/2024).

“Kami tahu bahwa kembali ke perempatfinal setelah sekian lama adalah sebuah peluang besar dan kami berkompetisi seolah-olah semua orang memahaminya. Para pemain saya percaya pada diri mereka sendiri,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
