Xabi Alonso Ungkap Alasan Bertahan di Bayer Leverkusen ketimbang Hengkang ke Liverpool

LONDON - pelatih Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, mengungkapkan lebih detail mengenai alasannya bertahan ketimbang hijrah untuk menerima tawaran Liverpool. Menurutnya, ini bukanlah waktu yang tepat untuk pindah setelah membangun tim yang hebat bersama klub Liga Jerman itu.

Alonso membuat Leverkusen tampil luar biasa di sepanjang musim 2023-2024, yang merupakan musim penuh pertamanya di sana sejak datang pada Oktober 2022. ia membawa Florian Wirtz dan kolega tak terkalahkan di semua kompetisi musim ini.

Die Werkself berpeluang menyabet tiga gelar sekaligus musim ini. Mereka selangkah lagi untuk juara Liga Jerman dengan keunggulan 16 poin dari rival terdekat dengan enam laga tersisa, mencapai perempatfinal Liga Europa dan telah memastikan diri tampil di final DFB Pokal.

Oleh karena itu, Alonso masuk dalam calon terkuat pengganti Jurgen Klopp di Liverpool. Apalagi, ia punya kedekatan dengan The Reds sebagai salah satu legenda klub.

BACA JUGA: Ini Respons Lucu Mikel Arteta saat Disarankan Hubungi Xabi Alonso untuk Tahu Cara Kalahkan Bayern Munich

Akan tetapi, baru-baru ini Alonso menegaskan akan bertahan di Leverkusen dan tak akan hijrah ke kubu Merseyside Merah musim depan. Ia menjelaskan lebih detail mengenai hal tersebut menjelang pertandingan leg I perempatfinal Liga Europa 2023-2024 melawan West Ham di London.

"Ada banyak alasan (untuk bertahan di Leverkusen). Setelah satu tahun, kami membangun tim, kami membangun semangat yang hebat di sini,” kata Alonso dilansir dari TalkSPORT, Kamis (11/4/2024).