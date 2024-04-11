7 Pemain Wonderkid Ini Gagal Total di Manchester United, Nomor 1 Gara-Gara Ulah Sendiri

Federico Macheda merupakan salah satu wonderkid yang gagal bersinar di Manchester United (Foto: Premier League)

BERIKUT tujuh pemain wonderkid yang gagal total di Manchester United. Kegagalan bersinar itu tentu diikuti sejumlah faktor.

Sebagai salah satu klub papan atas dunia, Man United dikenal selalu diperkuat pemain-pemain terbaik. Tak hanya dibeli, pemain-pemain tersebut juga dihasilkan dari produk akademi.

Namun, ada tujuh pemain wonderkid yang gagal total di Man United. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

7 Pemain Wonderkid Gagal Total di Manchester United

7. Rodrigo Possebon





Pesepakbola asal Brasil ini tampil impresif bersama Internacional. Sayangnya, karier Possebon bersama Man United diganggu oleh cedera parah pada musim 2008-2009.

Ketika pulih, ia tak sanggup menembus tim utama. Setelah dipinjamnkan ke berbagai klub, Possebon mengakhiri karier profesional pada 2018 di klub Vietnam!

6. Federico Macheda





Pemain asal Italia ini digadang-gadang akan menjadi penyerang tajam di masa depan. Apalagi, Macheda langsung mencetak dua gol pada dua pertandingan awalnya bersama klub.

Namun, kariernya perlahan menurun setelah itu. Macheda dipinjamkan ke sejumlah klub dan dijual permanen tanpa pernah mencapai potensi sesungguhnya.

5. Gabriel Obertan

Pemain asal Prancis ini dibeli pada musim panas 2009 dari Bordeaux. Skill individu mumpuni serta kecepatan lari menjadi alasan Sir Alex Ferguson tertarik merekrut Obertan.

Sayangnya, ia gagal memenuhi ekspektasi. Obertan hanya tampil dalam 27 pertandingan dan mencetak satu gol serta empat assist pada 2009-2011. Sang pemain lantas dijual.