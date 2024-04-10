3 Pemain Timnas Indonesia yang Kompak Sebut Winger Manchester United Antony sebagai Lawan Terkuat, Nomor 1 Jay Idzes!

SEBANYAK 3 pemain Timnas Indonesia yang kompak menyebut Antony sebagai lawan terkuat yang pernah dihadapi di lapangan hijau akan diulas Okezone. Nama Antony dos Santos mungkin tengah tenggelam bersama Manchester United.

Musim ini saja, Antony baru mengemas dua gol dan dua assist dari 33 pertandingan di semua kompetisi bersama Manchester United. Angka itu tidak sebanding dengan uang yang dikeluarkan Manchester United untuk memboyongnya dari Ajax Amsterdam pada musim panas 2022, yakni 95 juta euro atau setara Rp1,63 triliun.

Namun, Ketika memperkuat Ajax Amsterdam pada 2020-2022, Antony bisa dibilang salah satu pemain terbaik di Eredivisie. Di musim terakhirnya bersama Ajax Amsterdam pada 2021-2022, Antony sanggup mengemas 12 gol dan 10 assist dari 33 pertandingan.

Alhasil, banyak pesepakbola yang jatuh hati kepada Antony. Lantas, siapa saja pesepakbola yang dimaksud?

Berikut 3 pemain Timnas Indonesia yang kompak menyebut Antony sebagai lawan terkuat:

3. Ragnar Oratmangoen





Mentas sebagai gelandang kiri membuat Ragnar Oratmangoen kerap bersinggungan dengan Antony yang bertugas sebagai winger kanan. Ragnar Oratmangoen yang menjadi idola baru publik sepakbola Tanah Air ini mengakui kualitas Antony.

“Waktu musim baru mulai, kanu bermain melawan Ajax dan waktu itu Antony masih bermain di sana,” kata Ragnar Oratmangoen saat ditanya siapa lawan terberatnya, Okezone mengutip dari channel YouTube Yussa Nugraha.