3 Pesepakbola Mualaf di Liga Indonesia yang Rayakan Idul Fitri 2024, Nomor 1 Pernah Jadi Andalan Timnas Indonesia!

Diego Michiels (pagar betis sebelah kiri), 1 dari 3 pesepakbola mualaf di Liga Indonesia yang rayakan Idul Fitri 2024. (Foto: Liga Indonesia Baru)

SEBANYAK 3 pesepakbola mualaf di Liga Indonesia yang merayakan Idul Fitri 2024 akan diulas Okezone. Setidaknya sekira sembilan orang pesepakbola yang memutuskan masuk Islam Ketika berkarier sebagai pesepakbola professional di Indonesia.

Dari sembilan orang itu, tiga di antaranya masih aktif bermain di Indonesia sampai sekarang. Bahkan mereka sudah tercatat sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 3 pesepakbola mualaf di Liga Indonesia yang rayakan Idul Fitri 1445 H:

3. Silvio Escobar (Persela Lamongan)





Silvio Escobar menjadi mualaf dan WNI pada 2016. Status WNI didapatkan penyerang asal Paraguay itu setelah mempersunting perempuan asal Indonesia bernama Merry Marsita.

Di musim 2023-2024 ini, Silvio Escobar merumput bersama klub Liga 2 Persela Lamongan. Tercatat dari 16 pertandingan, mantan penyerang Persija Jakarta ini mengemas tiga gol.

Sayangnya, kontribusi yang diberikan Silvio Escobar belum berefek positif kepada raihan skuad Laskar Joko Tingkir -julukan Persela Lamongan. Sebab, langkah Persela Lamongan terhenti di babak 12 besar sehingga gagal promosi ke Liga 1 2024-2025.