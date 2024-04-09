Shin Tae-yong Bagi-Bagi THR ke Staff Timnas Indonesia, Masing-Masing Terima Rp1,5 Juta!

PELATIH Shin Tae-yong terlihat membagi-bagikan uang THR) kepada staff Timnas Indonesia U-23 yang tengah menjalani pemusatan latihan (TC) di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA). Menariknya, masing-masing staff mendapatkan 100 dolar Amerika Serikat yang senilai Rp1,5 juta!

Seperti yang diketahui, pemerintah Indonesia sudah menetapkan Rabu 10 April 2024 sebagai Hari Raya Idul Fitri. Umat muslim Tanah Air pun akan merayakan lebaran dan menikmati hari raya besar di agama Islam tersebut.

Sayangnya, para pemain dan staf pelatih Timnas Indonesia U-23 tak bisa merayakan lebaran di Tanah Air bersama keluarga. Sebab mereka saat ini tengah bertugas menyiapkan Timnas Indonesia U-23 yang akan tampil di Piala Asia U-23 2024.

Menariknya, dalam merayakan lebaran itu, Shin Tae-yong pun ikut meramaikan hari raya besar umat Islam tersebut. Seperti tradisi di Indonesia, STY juga memberikan THR kepada anak buahnya.

Dalam posting-an video akun Tiktok penerjemah Shin Tae-yong, Seo Jeong-seok, terlihat pelatih Timnas Indonesia U-23 tersebut tengah membagikan selembar uang 100 dolar kepada setiap staff pelatih timnya.

Wajah bahagia pun terlihat dari para anak buah Shin Tae-yong. Tentunya hal tersebut bisa sedikit mengobati rasa rindu para staf pelatih yang tak bisa merayakan lebaran bersama keluarga.