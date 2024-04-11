Liga Champions 2023-2024: Carlo Ancelotti Tak Kecewa dengan Hasil Imbang Real Madrid vs Manchester City

MADRID - Carlo Ancelotti tidak mempermasalahkan hasil imbang Real Madrid vs Manchester City. Berhadapan di leg pertama perempat final Liga Champions 2023-2024, kedua tim bermain sama kuat 3-3 pada laga yang berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu, Rabu (10/4/2024).

Carlo Ancelotti mengatakan Real Madrid dan Manchester City menampilkan performa terbaik dalam laga tersebut. Dia nilai hasil imbang itu sangat pantas untuk kedua tim.

"Ini merupakan satu pertandingan yang luar biasa. Ada begitu banyak kualitas yang ditampilkan, dua tim yang luar biasa. Itu merupakan hasil yang adil mengingat apa yang ditunjukkan kedua tim di laga tersebut," kata Carlo Ancelotti dilansir dari laman Real Madrid, Rabu (10/4/2024).

Mantan pelatih AC Milan itu mengatakan Real Madrid pun menampilkan pola permainan yang sudah disiapkan dalam latihan. Pasalnya, timnya sangat menyulitkan The Citizens -julukan Manchester City.

"Saya sangat senang dengan cara semua orang bermain. Saya sangat terkesan dengan kepribadian, keberanian, keinginan kami untuk terus menekan dan membuat City tidak nyaman selama kami bisa," ujarnya.

Carlo Ancelotti mengatakan timnya akan berusaha mempertahankan performa timnya dalam laga selanjutnya melawan Manchester City. Tentunya, itu demi Real Madrid menang dan lolos ke babak semifinal.