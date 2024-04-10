Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih Timnas Australia U-23 Kecewa Berat Jelang Piala Asia U-23 2024, Kenapa?

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |20:51 WIB
Pelatih Timnas Australia U-23 Kecewa Berat Jelang Piala Asia U-23 2024, Kenapa?
Timnas Australia U-23 tak diperkuat pemain terbaiknya (Foto: Socceroos)
A
A
A

PELATIH Timnas Australia U-23, Tony Vidmar, kecewa dan frustasi menjelang Piala Asia U-23 2024. Pasalnya, The Socceroos tak bisa diperkuat Louis D'Arrigo.

Piala Asia U-23 berlangsung di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024. Australia tergabung di Grup A bersama Timnas Yordania U-23, Timnas Indonesia U-23, dan tuan rumah, Timnas Qatar U-23.

Timnas Australia U-23 vs Timnas Indonesia U-23

Menjelang Piala Asia U-23, Vidmar mengaku kecewa dan frustasi karena Lechia Gdansk tak memberikan izin Louis D'Arrigo untuk bergabung. Kendati demikian, ia menghormati keputusan klub.

“Kami telah berdiskusi dengan Lechia selama beberapa waktu mengenai ketersediaan Louis untuk turnamen ini, sayangnya mereka memutuskan dia harus tetap di Polandia,” kata Vidmar dikutip dari Socceroos, Rabu (10/4/2024).

“Kami memahami dan menghormati posisi klub, dan saya telah mengungkapkan rasa frustasi saya pada waktu turnamen ini, dan dampaknya terhadap ketersediaan pemain telah diketahui selama beberapa bulan," imbuh pria asal Australia itu.

“Meskipun demikian, tentu mengecewakan melihat keadaan berubah seperti ini di menit-menit terakhir, ketika semua persiapan kami telah dilakukan dengan syarat Louis akan tersedia,” jelas Vidmar.

D'Arrigo terpaksa digantikan Lucas Mauragis (Newcastle Jets FC). Selain itu, Australia juga tidak diperkuat Marco Tilio (Melbourne City FC) karena mengalami cedera dan harus digantikan Keegan Jelacic (Brisbane Roar FC).

1 2
      
