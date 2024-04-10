Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Termahal Timnas Indonesia U-23 di Skuad Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 Anak Kesayangan Shin Tae-yong!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |20:08 WIB
5 Pemain Termahal Timnas Indonesia U-23 di Skuad Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 Anak Kesayangan Shin Tae-yong!
Marselino Ferdinand dan Witan Sulaeman termasuk pemain Timnas Indonesia U-23 berharga mahal (Foto: PSSI)
A
A
A

BERIKUT lima pemain termahal Timnas Indonesia U-23 di skuad Piala Asia U-23 2024. Beberapa pemain ini punya harga pasaran di atas Rp1 miliar!

Skuad Timnas Indonesia U-23 sejatinya cukup mewah. Sebab, Shin Tae-yong kerap memasukkan pemain yang sudah tembus ke skuad senior ke kelompok umur ini.

Timnas Indonesia U-23

Alhasil, ada beberapa pemain dengan harga pasaran termahal di skuad Timnas Indonesia U-23. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

5 Pemain Termahal Timnas Indonesia U-23 di Skuad Piala Asia U-23 2024

5. Witan Sulaeman

Witan Sulaeman

Pemain yang dipinjam Bhayangkara FC ini masuk dalam daftar termahal menurut Transfermarkt. Witan ditaksir memiliki nilai pasar Rp4,35 miliar.

Pesepakbola berusia 22 tahun itu diyakini akan jadi andalan di Piala Asia U-23 2024. Sebab, Witan merupakan salah satu pemilik caps terbanyak di Timnas Indonesia.

4. Ramadhan Sananta

Ramadhan Sananta menutup kemenangan Timnas Indonesia 3-0 atas Timnas Vietnam (Foto: PSSI)

Penyerang Persis Solo ini masuk dalam jajaran pemain dengan harga pasar termahal. Menurut Transfermarkt, Sananta punya taksiran nilai pasar Rp4,78 miliar!

Besar kemungkinan pemain berusia 21 tahun itu akan menjadi andalan di lini depan. Wajar bila Sananta memiliki nilai pasar yang tinggi.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/20/11/1634543/jepang-ajak-indonesia-cabut-dari-afc-bikin-blok-sepak-bola-asia-timur-hby.jpg
Jepang Ajak Indonesia Cabut dari AFC, Bikin Blok Sepak Bola Asia Timur?Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/02/01/pelatih_timnas_arab_saudi_roberto_mancini.jpg
Roberto Mancini Batal Latih Nottingham Forest, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement