5 Pemain Termahal Timnas Indonesia U-23 di Skuad Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 Anak Kesayangan Shin Tae-yong!

Marselino Ferdinand dan Witan Sulaeman termasuk pemain Timnas Indonesia U-23 berharga mahal (Foto: PSSI)

BERIKUT lima pemain termahal Timnas Indonesia U-23 di skuad Piala Asia U-23 2024. Beberapa pemain ini punya harga pasaran di atas Rp1 miliar!

Skuad Timnas Indonesia U-23 sejatinya cukup mewah. Sebab, Shin Tae-yong kerap memasukkan pemain yang sudah tembus ke skuad senior ke kelompok umur ini.

Alhasil, ada beberapa pemain dengan harga pasaran termahal di skuad Timnas Indonesia U-23. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

5 Pemain Termahal Timnas Indonesia U-23 di Skuad Piala Asia U-23 2024

5. Witan Sulaeman

Pemain yang dipinjam Bhayangkara FC ini masuk dalam daftar termahal menurut Transfermarkt. Witan ditaksir memiliki nilai pasar Rp4,35 miliar.

Pesepakbola berusia 22 tahun itu diyakini akan jadi andalan di Piala Asia U-23 2024. Sebab, Witan merupakan salah satu pemilik caps terbanyak di Timnas Indonesia.

4. Ramadhan Sananta





Penyerang Persis Solo ini masuk dalam jajaran pemain dengan harga pasar termahal. Menurut Transfermarkt, Sananta punya taksiran nilai pasar Rp4,78 miliar!

Besar kemungkinan pemain berusia 21 tahun itu akan menjadi andalan di lini depan. Wajar bila Sananta memiliki nilai pasar yang tinggi.