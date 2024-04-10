Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Nomor Punggung Skuad Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024: Justin Hubner Pilih 10!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |19:13 WIB
Daftar Nomor Punggung Skuad Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024: Justin Hubner Pilih 10!
Justin Hubner memilih nomor punggung 10 di Timnas Indonesia U-23 pada Piala Asia U-23 2024 (Foto: Instagram/@justinhubner5)
A
A
A

BERIKUT daftar nomor punggung skuad Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024. Hal itu terlihat dari pengumuman di laman resmi AFC.

Shin Tae-yong memanggil 28 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) selama 10 hari di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA). Sesi ini dihelat demi mematangkan persiapan.

Timnas Indonesia U-23

Namun, hanya 23 pemain yang akan dibawa untuk turnamen tersebut. Nama-nama tersebut sudah diketahui dari laman resmi AFC, lengkap beserta nomor punggungnya.

Sejumlah pemain terlihat memilih nomor punggung yang biasa mereka kenakan. Rizky Ridho memakai nomor 5 yang sudah cukup melekat dengannya di level klub.

Kostum nomor punggung 1 menjadi milik Muhammad Adi Satryo. Akan tetapi, kiper PSIS Semarang itu belum tentu jadi pilihan utama karena Shin biasanya percaya kepada Ernando Ari yang memakai nomor 21.

Pilihan menarik dibuat Ferarri. Bek Persija Jakarta itu tidak bisa memilih 41 karena yang tersedia hanya 1-23. Pria kelahiran Jakarta itu lantas memakai nomor punggung 3.

Halaman:
1 2
      
