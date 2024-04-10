Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

6 Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Dicoret Shin Tae-yong Jelang Piala Asia U-23 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |17:35 WIB
6 Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Dicoret Shin Tae-yong Jelang Piala Asia U-23 2024
Shin Tae-yong mencoret enam pemain Timnas Indonesia U-23 jelang Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)
BERIKUT enam pemain Timnas Indonesia U-23 yang dicoret Shin Tae-yong jelang Piala Asia U-23 2024. Ada beberapa nama yang rutin mengisi skuad tetapi terpaksa tidak dibawa.

Shin memanggil 28 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA). TC itu digelar untuk persiapan selama 10 hari mulai 2 April 2024 hingga menjelang turnamen.

Timnas Indonesia U-23

Akan tetapi, sejumlah nama kemudian dicoret dengan alasan masing-masing. Ia kemudian mengganti dengan pemain lain demi tetap memenuhi kuota 28 orang.

Dari 28 itu, Shin nantinya memutuskan 23 pemain yang akan dibawa ke Piala Asia U-23 2024. Tiga di antara 23 pemain itu harus berposisi sebagai penjaga gawang.

Menurut laman AFC, skuad Piala Asia U-23 2024 sudah diumumkan tiap negara. Indonesia juga sudah menentukan 23 pemain yang akan dibawa ke turnamen di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024 itu.

Dari daftar awal, ada enam pemain yang dicoret Shin. Mereka adalah Erlangga Setyo, Alfeandra Dewangga, Haykal Alhafiz, Rifky Dwi, Nathan Tjoe-A-On, dan Bagas Kaffa.

