HOME BOLA LIGA CHAMPION

Real Madrid Imbangi Manchester City 3-3, Carlo Ancelotti: Pertandingan Luar Biasa

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |07:16 WIB
Real Madrid Imbangi Manchester City 3-3, Carlo Ancelotti: Pertandingan Luar Biasa
Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti (Foto: Reuters)
A
A
A

PELATIH Real Madrid, Carlo Ancelotti, memberikan komentar usai timnya bermain imbang kontra Manchester City di leg pertama perempatfinal Liga Champions 2023-2024. Ancelotti menilai pertandingan kontra Man City sangat luar biasa.

Bermain di Santiago Bernabeu, Rabu (10/4/2024), dini hari WIB, Real Madrid harus puas dengan hasil imbang 3-3. Los Blancos bahkan harus bersusah payah untuk terhindar dari kekelahan.

“Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Ada begitu banyak kualitas yang ditampilkan, dua tim yang luar biasa. Kami senang dengan cara kami bermain dan kami berharap dapat mengulangi performa di kandang mereka," ujar Ancelotti dilansir dari laman resmi Real Madrid, Rabu (10/4/2024).

Ancelotti sendiri mengakui timnya mendapat perlawanan begitu sengit dari Manchester City. Sang pelatih bahkan mengatakan timnya bisa saja kalah di laga tersebut.

"Kami bisa saja menang dengan skor 2-1 atau kalah dengan skor 2-3. Itu merupakan hasil yang adil mengingat apa yang ditunjukkan kedua tim di laga tersebut," ujar Ancelotti lagi.

Halaman:
1 2
      
