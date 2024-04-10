Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Real Madrid vs Manchester City di Perempatfinal Liga Champions 2023-2024, Carlo Ancelotti Pede Los Blancos Bakal Unjuk Gigi

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |00:05 WIB
Real Madrid vs Manchester City di Perempatfinal Liga Champions 2023-2024, Carlo Ancelotti Pede Los Blancos Bakal Unjuk Gigi
Carlo Ancelotti kala menangani Real Madrid. (Foto: Reuters)
MADRID – Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, menatap penuh optimis laga melawan Manchester City pada leg I babak perempatfinal Liga Champions 2023-2024. Ancelotti yakin anak asuhnya akan menampilan performa terbaiknya pada laga tersebut.

Meski optimis, Ancelotti mengingatkan kepada anak asuhnya untuk mempersiapkan mental. Sebab menurutnya, mental akan sangat penting di laga tersebut.

Real Madrid

Soal penampilan, Ancelotti cukup yakin Jude Bellingham cs bakal menyajikan performa terbaiknya. Dengan begitu, mereka bisa kalahkan Man City.

“Pada pertandingan besok yang terpenting adalah memberikan yang terbaik. Aspek mental sangat penting, seperti keberanian dan kepribadian yang harus kita miliki di lapangan. Kami punya waktu untuk mempersiapkannya dan kami melakukannya dengan sangat baik,” kata Ancelotti, dilansir dari situs resmi Real Madrid, Rabu (10/4/2024).

“Saya yakin besok kami akan memberikan yang terbaik yang kami miliki dalam segala hal, mental, fisik, dan teknis. Kami memiliki kualitas yang cukup untuk bersaing,” terangnya.

Pelatih yang akrab disapa Don Carlo itu juga menilai laga tersebut akan berjalan menarik. Sebab, kedua tim memiliki kualitas pemain yang sama baiknya serta punya pola permainan yang bagus.

Halaman:
1 2
      
