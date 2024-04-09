5 Negara yang Sudah Rasakan Lemparan Maut Pratama Arhan hingga Berakhir Gol, Nomor 1 Rival Garuda

SEBANYAK 5 negara sudah merasakan lemparan maut Pratama Arhan hingga berakhir menjadi gol. Ini menjadi bukti bahwa lemparan jarak jauh pemain Suwon FC dan Timnas Indonesia tersebut sangat berbahaya.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia menjadi negara yang memiliki permainan sepakbola sangat unik. Bukan karena formasi yang dipakai, pemain, atau jersey, akan tetapi karena Indonesia memiliki satu taktik jitu yang tidak dimiliki oleh negara lain, yakni lemparan ke dalam jarak jauh.

Indonesia sendiri setidaknya memiliki 3 algojo lemparan jarak jauh. Mulai dari Robi Darwis, Alfeandra Dewangga, dan juga Pratama Arhan. Namun jika berbicara yang paling jitu, maka milik Arhan adalah jawabannya.

Jitunya lemparan ke dalam jarak jauh Pratama Arhan ini bahkan telah membuahkan banyak gol untuk Indonesia. Bahkan ada beberapa negara besar yang sudah merasakan memungut bola dari gawangnya karena lemparan ke dalam ini.

Berikut adalah daftar 5 negara sudah merasakan lemparan maut Pratama Arhan hingga berakhir menjadi gol.

5. Timor Leste





Januari 2022, Indonesia berhadapan dengan Timor Leste dalam sebuah laga uji coba. Di laga itu, Pratama Arhan mencetak dua gol dimana salah satunya dicetak lewat lemparan ke dalam.

Kala itu, Arhan melakukan lemparan ke dalam jarak jauh yang mengarah langsung ke arah gawang. Kiper Timor Leste yang kurang sigap lantas gagal mengantisipasi yang membuat bola justru masuk ke dalam gawang.

4. Filipina





Filipina juga menjadi korban lemparan ke dalam maut Pratama Arhan, tepatnya di ajang Piala AFF 2022. Pada pertandingan fase grup antara Indonesia vs Filipina, Arhan mengirimkan umpan lemparan ke arah gawang.

Di area kotak penalti, Dendy Sulistyawan berdiri dengan bebas dan sukses mengkonversikannya menjadi gol. Laga itu pun dimenangkan skuad garuda dengan skor 2-1.