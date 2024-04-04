TC Timnas Indonesia U-23 Jelang Piala Asia U-23 2024: Nova Arianto Konfirmasi Pratama Arhan Gabung Hari Ini

Pratama Arhan bergabung ke TC Timnas Indonesia U-23 hari ini (Foto: PSSI)

JAKARTA – Pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-23 di Dubai, Uni Emirat Arab mulai dilengkapi para pemain abroad. Adapun pemain terbaru yang merapat adalah Pratama Arhan.

Kabar ini diinformasikan langsung oleh asisten pelatih Timnas Indonesia U-23, Nova Arianto. Nova menyampaikan kalau pemain Suwon FC itu baru bergabung pada hari ini.

“Pratama Arhan baru bergabung hari ini,” tutur Nova melalui pesan singkat kepada MNC Portal Indonesia, Kamis (4/4/2024).

Dengan merapatnya Arhan, maka kedalaman skuad Timnas Indonesia U-23 semakin komplit. Sebelumnya, sudah ada dua pemain abroad yang juga merapat yaitu Rafael Struick dan Ivar Jenner.

Namun begitu, masih ada tiga pemain abroad lagi yang belum merapat ke TC Timnas Indonesia. Mereka adalah Justin Hubner, Marselino Ferdinan, dan Nathan Tjoe-A-On.

Menyoal kapan tiga pemain itu akan merapat, Nova belum bisa berkomentar banyak. Pria yang juga menjabat pelatih Timnas Indonesia U-16 ini hanya meminta untuk menunggu kabar selanjutnya.