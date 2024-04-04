Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gabung TC Timnas Indonesia U-23, Ivar Jenner dan Rafael Struick Antusias Bela Garuda Muda di Piala Asia U-23 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |16:01 WIB
Gabung TC Timnas Indonesia U-23, Ivar Jenner dan Rafael Struick Antusias Bela Garuda Muda di Piala Asia U-23 2024
Rafael Struick dan Ivar Jenner akan memperkuat Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024 (Foto: Andika Rachmansyah)
A
A
A

DUBAI – Ivar Jenner dan Rafael Struick diketahui sudah gabung ke pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-23. Ivar dan Rafael mengaku sangat antusias menatap gelaran Piala Asia U-23 2024 mendatang.

Sebagaimana diketahui, Skuad Garuda Muda saat ini tengah melakukan TC di Dubai, Uni Emirat Arab. Tim yang dinahkodai Shin Tae-yong itu juga sudah menjalani latihan perdananya di kawasan komplek Al Nasr SC pada Selasa (2/4) kemarin.

Secara perlahan, kedalaman skuad mulai lengkap. Hal itu ditandakan dengan gabungnya Ivar dan Rafael pada Rabu (3/4) kemarin dan terlihat sudah langsung menjalani latihan.

Ivar mengaku senang bisa bergabung dengan skuad Timnas Indonesia U-23. Pemain FC Utrecht ini sangat berapi-api untuk bisa tampil membela Skuad Garuda Muda di Piala Asia U-23 2024.

“Tentu sangat bahagia berada di sini. Dan seperti biasanya saya sangat bersemangat untuk bermain lagi di AFC Asian Cup,” kata Ivar, dilansir dari akun instagram resmi Timnas Indonesia, Kamis (4/4/2024).

Hal senada juga diungkapkan Rafael. Pemain ADO Den Haag ini berharap Timnas Indonesia U-23 bisa unjuk gigi di ajang tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
