HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lawan Qatar, Pertahanan Garuda Muda Diuji Tanpa Pemain Ini! Akankah Tetap Tangguh? Saksikan Live di Vision+

MNC Media , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |19:03 WIB
A
A
A

JAKARTA - Pertandingan antara Qatar vs Indonesia di Piala Asia U-23 2024 telah diumumkan. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Jassim Bin Hamad pada Senin, 15 April 2024 pukul 22.30 WIB dan dapat disaksikan secara langsung melalui layanan live streaming Vision+.

Untuk meraih hasil terbaik, kedua tim telah melakukan persiapan matang. Timnas Indonesia telah memulai pemusatan latihan mereka sejak Selasa, 2 April 2024, di Dubai, Uni Emirat Arab.

Shin Tae-yong mempersiapkan para jagoannya untuk melawan tuan rumah Piala Asia. Meskipun sebelumnya Justin Hubner masuk ke dalam jajaran pemain yang disiapkan Shin Tae-yong, keikutsertaan Justin Hubner kini masih dalam pertanyaan. Ia dikabarkan baru bisa main di atas tanggal 17 April, pasalnya Justin Hubner kini tengah menjalankan karirnya di Liga Jepang (J-League 1) bersama Cerezo Osaka dan belum mendapatkan izin.

Selain itu, Dewangga juga absen dalam pertandingan melawan Qatar pasca cidera. Nathan Tjao A On juga dipastikan batal memperkuat tim Garuda.

Timnas Indonesia U-23

Dengan pertandingan antara Timnas Indonesia dan Timnas Qatar yang akan disiarkan secara live streaming di Vision+ pada Piala Asia U-23 2024, para penggemar sepakbola di Indonesia siap menyaksikan momen seru dan mendukung pasukan Garuda Muda berjuang meraih kemenangan.

Saksikan perjuangan garuda muda melawan Qatar di Piala Asia U-23 2024, Senin, 15 April 2024. Anda dapat menyaksikan seluruh pertandingan secara langsung di platform streaming Vision+.

