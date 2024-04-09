Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Garuda Muda Siap Hadapi Qatar di Laga Pembuka Piala Asia U-23, Mampukah Raih Kemenangan?

MNC Media , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |18:52 WIB
Garuda Muda Siap Hadapi Qatar di Laga Pembuka Piala Asia U-23, Mampukah Raih Kemenangan?
Saksikan perjuangan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024 di Vision+. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 akan mengawali perjalanannya di ajang Piala Asia U-23 2024 dengan menghadapi tuan rumah Qatar pada Senin, 15 April 2024, di Stadion Jassim Bin Hamad, Doha. Pertandingan ini akan disiarkan langsung di Vision+.

Garuda Muda datang ke turnamen ini dengan penuh semangat dan optimisme. Di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong, skuad Garuda Muda telah menjalani persiapan matang. Shin Tae-yong telah memanggil 23 pemain terbaiknya untuk turnamen ini.

Sebagai tuan rumah, Qatar tentu tak ingin kalah di hadapan publiknya sendiri. Mereka diperkuat oleh beberapa pemain muda berbakat yang telah menunjukkan performa gemilang di level klub dan internasional.

Pertandingan Qatar vs Indonesia diprediksi akan berlangsung sengit dan penuh dengan drama. Kedua tim sama-sama memiliki ambisi besar untuk meraih hasil maksimal di laga perdana ini.

Timnas Indonesia U-23

Secara statistik, Qatar memiliki peluang lebih besar untuk meraih kemenangan. Mereka tampil lebih konsisten di level Asia U-23 dan memiliki pengalaman bermain di hadapan publik sendiri.

Namun, Timnas Indonesia U-23 bukan tim yang mudah dikalahkan. Semangat juang dan pantang menyerah Garuda Muda bisa menjadi pembeda di pertandingan ini.

Saksikan perjuangan garuda muda di Piala Asia U-23 2024 pada Senin, 15 April 2024. Anda dapat menyaksikan seluruh pertandingan secara langsung di platform streaming Vision+.

