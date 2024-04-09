5 Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Diprediksi Menggila di Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 Baru Jadi Pahlawan Kemenangan atas UEA!

5 pemain Timnas Indonesia U-23 yang diprediksi menggila di Piala Asia U-23 2024 menarik diulas. Salah satunya baru saja jadi pahlawan Timnas Indonesia U-23 saat melawan Timnas UEA U-23 dalam laga uji coba.

Ya, Timnas Indonesia U-23 akan segera memulai perjalanannya di Piala Asia U-23 2024. Ajang itu akan digelar di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024.

Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- sendiri tergabung di Grup A pada Piala Asia U-23 2024. Mereka akan menghadapi tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania.

Lantaran menghadapi lawan-lawan berat, pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, pun memanggil sederet pemain terbaiknya demi bisa melangkah jauh di Piala Asia U-23 2024. Beberapa pemain pun diprediksi bakal tampil menggila. Siapa saja mereka? Berikut 5 pemain Timnas Indonesia U-23 yang diprediksi menggila di Piala Asia U-23 2024.

5. Ernando Ari





Salah satu pemain Timnas Indonesia U-23 yang diprediksi menggila di Piala Asia U-23 2024 adalah Ernando Ari. Dia telah menjadi andalan Shin Tae-yong dalam mengawal gawang Timnas Indonesia di berbagai kelompok usia, dari senior hingga termasuk U-23.

Ernando Ari pun kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga teranyar Timnas Indonesia senior kala melawan Vietnam dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Meski bermain dalam kondisi yang belum fit 100 persen usai cedera, dia bisa menjaga gawangnya hingga tak kebobolan satu gol pun. Timnas Indonesia pun menang telak 3-0.

Kini, Ernando Ari pun diyakini masih akan jadi andalan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia U-23. Lewat kinerja apiknya, skuad Garuda Muda berharap bisa melangkah jauh di Piala Asia U-23 2024.

4. Ivar Jenner





Kemudian, ada nama Ivar Jenner. Pemain naturalisasi ini juga terus jadi andalan Shin Tae-yong usai resmi berstatus warga negara Indonesia (WNI).

Di Timnas Indonesia senior, Ivar Jenner total sudah mencatatkan 8 caps. Sementara di level U-23, gelandang berusia 20 tahun ini mencatatkan 2 caps dan 1 gol. Dia pun dipastikan bakal tampil menggila lagi karena kualitas dan ketenangannya dalam bermain di lini tengah.