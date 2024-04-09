Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Piala Asia U-23 2024 Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23, Live di RCTI!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |14:47 WIB
Jadwal Siaran Langsung Piala Asia U-23 2024 Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23, Live di RCTI!
Timnas Indonesia U-23 akan hadapi Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)
JADWAL siaran langsung Piala Asia U-23 2024 antara Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga penting yang akan disiarkan secara live di RCTI itu tepatnya akan dimainkan pada Senin 15 April 2024 pukul 22.30 WIB.

Ya, petualangan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024 akan dimulai pada 15 April 2024 mendatang. Turnamen yang digelar di Qatar itu sejatinya akan berlangsung pada 15 April sampai 3 Mei 2024.

Timnas Indonesia U-23 akan tampil di laga pembuka karena langsung berjumpa tim tuan rumah, Qatar U-23. Selain Qatar, nantinya tim asuhan Shin Tae-yong tersebut juga akan melawan dua tim lainnya di Grup A, yakni Australia U-23 dan Yordania U-23.

Tentunya ketiga lawan Timnas Indonesia U-23 di Grup A merupakan tim-tim berat. Untuk itu, pertandingan kontra Qatar U-23 menjadi sangat penting dan krusial untuk skuad berjuluk Garuda Muda itu.

Timnas Indonesia U-23 vs UEA U-23

Sebab kemenangan dibutuhkan Timnas Indonesia U-23 untuk menjaga asa lolos ke babak perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Bagi Shin Tae-yong sendiri, hasil Piala Asia U-23 2024 akan menentukan nasibnya sebagai pelatih Timnas Indonesia U-23.

Tak heran jika pelatih asal Korea Selatan itu menargetkan hasil terbaik di Piala Asia U-23 2024 agar bisa terus melanjutkan pekerjaannya di Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
