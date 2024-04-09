Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Fokus Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia U-23 di Sisa Waktu Jelang Piala Asia U-23 2024: Tempa Marselino Ferdinan Cs dengan Latihan Taktikal!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |09:47 WIB
Fokus Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia U-23 di Sisa Waktu Jelang Piala Asia U-23 2024: Tempa Marselino Ferdinan Cs dengan Latihan Taktikal!
Shin Tae-yong kala melatih Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

FOKUS Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia U-23 di sisa waktu jelang Piala Asia U-23 2024 terungkap. Pelatih Timnas Indonesia U-23 itu menyampaikan saat ini sudah tidak ada waktu untuk fokus latihan fisik, sehingga akan menempa Skuad Garuda Muda dengan latihan taktikal.

Shin Tae-yong setidaknya masih memiliki waktu enam hari untuk mematangkan skuadnya sebelum berlaga di Piala Asia U-23 2024. Alih-alih akan menempa Marselino Ferdinan cs dengan latihan fisik, juru taktik asal Korea Selatan itu justru akan memusatkan fokusnya pada latihan taktikal karena keterbatasan waktu yang ada.

Timnas Indonesia U-23

“Tidak ada waktu untuk latihan fisik harusnya. Jadi ya akan fokus ke latihan taktik,” ungkap Shin Tae-yong usai pertandingan Timnas Indonesia U-23 kontra UEA U-23, Selasa (9/4/2024).

Shin Tae-yong sendiri sudah cukup puas dengan performa anak asuhnya karena telah mengalami peningkatan. Juru racik formasi berusia 53 tahun ini yakin Timnas Indonesia U-23 akan semakin berkembang dan siap tampil di Piala Asia U-23 2024.

“Pemain semuanya telah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan permainan kita jadi tadi juga memang kelihatan menjadi baik juga dan tanggal 15 nanti akan pastinya menjadi lebih baik lagi,” terang Shin Tae-yong.

Sebagaimana diketahui, Piala Asia U-23 2024 akan berlangsung di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei mendatang. Timnas Indonesia U-23 tergabung dalam Grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania.

Timnas Indonesia U-23 akan memulai perjuangannya dengan melawan sang tuan rumah Qatar. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Jassim Bin Hamad pada Senin 15 April 2024 malam WIB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/19/49/1634175/pembalap-aprilia-raul-fernandez-kampiun-motogp-australia-2025-uca.webp
Pembalap Aprilia Raul Fernandez Kampiun MotoGP Australia 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/05/bek_sassuolo_jay_idzes_foto_ig_at_jayidzes.jpg
Jay Idzes Bersinar Lawan Lecce! Bek Timnas Indonesia Dipuji Media Italia 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement