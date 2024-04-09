Fokus Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia U-23 di Sisa Waktu Jelang Piala Asia U-23 2024: Tempa Marselino Ferdinan Cs dengan Latihan Taktikal!

FOKUS Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia U-23 di sisa waktu jelang Piala Asia U-23 2024 terungkap. Pelatih Timnas Indonesia U-23 itu menyampaikan saat ini sudah tidak ada waktu untuk fokus latihan fisik, sehingga akan menempa Skuad Garuda Muda dengan latihan taktikal.

Shin Tae-yong setidaknya masih memiliki waktu enam hari untuk mematangkan skuadnya sebelum berlaga di Piala Asia U-23 2024. Alih-alih akan menempa Marselino Ferdinan cs dengan latihan fisik, juru taktik asal Korea Selatan itu justru akan memusatkan fokusnya pada latihan taktikal karena keterbatasan waktu yang ada.

“Tidak ada waktu untuk latihan fisik harusnya. Jadi ya akan fokus ke latihan taktik,” ungkap Shin Tae-yong usai pertandingan Timnas Indonesia U-23 kontra UEA U-23, Selasa (9/4/2024).

Shin Tae-yong sendiri sudah cukup puas dengan performa anak asuhnya karena telah mengalami peningkatan. Juru racik formasi berusia 53 tahun ini yakin Timnas Indonesia U-23 akan semakin berkembang dan siap tampil di Piala Asia U-23 2024.

“Pemain semuanya telah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan permainan kita jadi tadi juga memang kelihatan menjadi baik juga dan tanggal 15 nanti akan pastinya menjadi lebih baik lagi,” terang Shin Tae-yong.

Sebagaimana diketahui, Piala Asia U-23 2024 akan berlangsung di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei mendatang. Timnas Indonesia U-23 tergabung dalam Grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania.

Timnas Indonesia U-23 akan memulai perjuangannya dengan melawan sang tuan rumah Qatar. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Jassim Bin Hamad pada Senin 15 April 2024 malam WIB.