Shin Tae-yong Beber Persiapan Timnas Indonesia U-23 Jelang Piala Asia U-23 2024: Perkembangannya Semakin Baik

DUBAI – Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, membicarakan soal persiapan timnya jelang Piala Asia U-23 2024. Dia memastikan perkembangan anak asuhnya semakin baik.

Timnas Indonesia U-23 sudah lebih dari sepekan menjalani pemusatan latihan (TC) di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA). Dalam TC ini, Skuad Garuda Muda telah menjalani dua pertandingan uji coba yakni melawan Arab Saudi dan tuan rumah, UEA.

Terbaru, Timnas Indonesia U-23 berhasil raih kemenangan tipis 1-0 atas UEA di Rashid Stadium, Dubai, Selasa (9/4/2024) dini hari WIB. Satu gol kemenangan itu dicetak oleh Witan Sulaeman.

Hasil ini menandakan ada perkembangan positif, mengingat di laga sebelumnya mereka kalah 1-3 dari Timnas Arab Saudi U-23. Pastinya, hasil kemenangan atas UEA U-23 jadi modal bagus untuk laga perdana melawan Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024.

“Pemain semuanya telah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan permainan kita jadi tadi juga memang kelihatan menjadi baik juga dan tanggal 15 nanti akan pastinya menjadi lebih baik lagi,” kata Shin usai laga kontra UEA, Selasa (9/4/2024).

Shin Tae-yong mengakui Marselino Ferdinan dan kolega telah mengalami perkembangan positif selama TC. Dia pun memastikan bakal memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk lebih mengembangkan kualitas permainan Timnas Indonesia U-23 sebelum mentas di Piala Asia U-23 2024.

“Pemahaman semakin baik ya, dan juga pastinya ada perkembangan juga dari pemain sendiri,” tutur Shin Tae-yong.

“Masih ada waktu seminggu lagi sampai tanggal 15. Jadi, masih banyak waktu untuk memperbaiki dan mengembangkan para pemain,” sambung Shin Tae-yong.