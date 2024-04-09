Casemiro Dapat Kritik Tajam Usai Manchester Unitred Gagal Kalahkan Liverpool di Old Trafford

MANCHSTER - Casemiro menjadi salah satu pemain yang disalahkan atas hasil kurang maksimal Manchester United saat menjamu Liverpool. Mantan bek Setan Merah, Rio Ferdninan bahkan mengatakan gelandang asal Brasil itu jadi faktor gagal menangnya Man United di laga tersebut.

Manchester United harus puas berbagi angka saat menjamu Liverpool di Old Trafford, Minggu (7/4/2024) malam WIB. Sempat unggul, pasukan Erik ten Hag dipaksa bermain imbang 2-2.

Baru-baru ini Ferdinand, memberikan analisis terkait hasil pertandingan tersebut. Ia menilai Casemiro jadi salah satu pemain yang bertanggung jawab atas hasil kurang maksimal tersebut.

Eks pemain Real Madrid itu dinilai terlalu sering membuka ruang bagi para pemain Liverpool. Situasi itu membuat pasukan Jurgen Klopp dengan leluasa mengeksplor lini belakang Setan Merah.

"Ketika United bermain saat ini, mereka menciptakan ruang yang lebar bagi lawan. Casemiro adalah pemain yang berpengalaman dan sudah memenangkan segalanya," ungkap Ferdinand kepada Vibe with FIVE.