Pelatih Cerezo Osaka Terpukau dengan 3 Kelebihan Justin Hubner Usai Jalani Debut Manis di Liga 1 Jepang 2024

NIIGATA – Pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Justin Hubner berhasil menjalani debut manis bersama klub barunya, Cerezo Osaka di Liga 1 Jepang 2024. Pelatih Cerezo Osaka, Akio Kogiku pun memuji penampilan apik Hubner dan menyebut ada tiga kelebihan yang dimiliki oleh bek Garuda tersebut

Untuk yang belum tahu, Hubner dipinjamkan klub asalnya, Wolverhampton Wanderers kepada klub Jepang, Cerezo Osaka pada bursa transfer lalu. Pemain berdarah Makassar ini kemudian mencatatkan debut perdana bersama Cerezo kala mencuri tiga poin dengan kemenangan tipis 1-0 di markas Albirex Niigata, Minggu (7/4/2024).

BACA JUGA: Masyarakat Indonesia Heboh Usai Justin Hubner Godai Salah Satu Pemain Timnas Putri Indonesia

Menit bermain Hubner memang masih singkat, dia masuk menggantikan Lucas Fernandes di menit 87. Namun Hubner sudah mampu membuat pelatihnya, Akio Kogiku terpesona.

“Pertama-tama, kemampuannya luar biasa, itulah alasan besar mengapa kami memutuskan untuk memasukannya (Hubner). Dia baru bergabung dengan tim untuk waktu yang singkat, tapi dia adalah pemain dengan talenta hebat,” kata Kogiku dilansir laman resmi Cerezo Osaka, Senin (8/4/2024).

Kogiku menyebut Hubner memiliki kemampuan membangun serangan dengan umpan-umpannya yang akurat. Selain itu, Hubner juga pandai membaca situasi dalam permainan.

“Dia (Hubner) memiliki kemampuan membangun serangan yang hebat dan dapat memberi umpan kepada pemain kidal, itulah yang sedang kami kerjakan. Pertahanannya didasarkan pada tekanan tinggi dan garis tinggi,” ucap Kogiku.

“Jadi ada beberapa kondisi sulit tanpa kecepatan, namun ia memiliki prediksi bagus dan posisi yang sangat baik,” ujarnya lagi.